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Письменник Мак’юен допоміг сину написати твір за своїм романом - той отримав "трійку"

Мак’юен додав, що ця історія була б набагато кращою, якби його син отримав "двійку"
Англійський письменник, сценарист Ієн Мак'юен допоміг синові написати твір за власним романом — той у школі отримав "трійку".
Письменник Мак’юен допоміг сину написати твір за своїм романом - той отримав "трійку" Фото: Incroci di civiltà via Facebook

Сину письменника Грегу дали завдання у школі написати есе за романом Мак’юена "Enduring Love"(1997).

"Зізнаюся, я дав йому кілька настанов та розповів, на що потрібно звернути увагу. Я не читав його есе, однак виявилося, що його вчитель абсолютно не погодився з тим, що Грег написав", - письменник розповів Daily Mail.

Мак’юен додав, що ця історія була б набагато кращою, якби його син отримав "двійку".

"Він був змушений читати книгу батька, бідний хлопець", - пожартував письменник.

Ієн Мак’юен — англійський письменник і сценарист. У 2008 році журнал The Times включив Мак'юена в список "50 найвидатніших британських письменників у період з 1945 року". Відомий його роман "Enduring Love" 1997 року був екранізований.

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08 05 2018 14:38
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