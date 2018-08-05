Письменник Мак’юен допоміг сину написати твір за своїм романом - той отримав "трійку"

Мак’юен додав, що ця історія була б набагато кращою, якби його син отримав "двійку"

Англійський письменник, сценарист Ієн Мак'юен допоміг синові написати твір за власним романом — той у школі отримав "трійку".

Сину письменника Грегу дали завдання у школі написати есе за романом Мак’юена "Enduring Love"(1997).

"Зізнаюся, я дав йому кілька настанов та розповів, на що потрібно звернути увагу. Я не читав його есе, однак виявилося, що його вчитель абсолютно не погодився з тим, що Грег написав", - письменник розповів Daily Mail.

Мак’юен додав, що ця історія була б набагато кращою, якби його син отримав "двійку".

"Він був змушений читати книгу батька, бідний хлопець", - пожартував письменник.