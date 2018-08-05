Письменник Мак’юен допоміг сину написати твір за своїм романом - той отримав "трійку"
Сину письменника Грегу дали завдання у школі написати есе за романом Мак’юена "Enduring Love"(1997).
"Зізнаюся, я дав йому кілька настанов та розповів, на що потрібно звернути увагу. Я не читав його есе, однак виявилося, що його вчитель абсолютно не погодився з тим, що Грег написав", - письменник розповів Daily Mail.
Мак’юен додав, що ця історія була б набагато кращою, якби його син отримав "двійку".
"Він був змушений читати книгу батька, бідний хлопець", - пожартував письменник.
Ієн Мак’юен — англійський письменник і сценарист. У 2008 році журнал The Times включив Мак'юена в список "50 найвидатніших британських письменників у період з 1945 року". Відомий його роман "Enduring Love" 1997 року був екранізований.
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