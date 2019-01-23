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Письменник Пауло Коельо спростував, що підтримує Тимошенко на виборах

"Я ніколи не записував жодного повідомлення з підтримкою її поточного кандидатства"
Відомий бразильський письменник Пауло Коельо заявив, що ніколи не записував звернення на підтримку лідерки "Батьківщини" Юлії Тимошенко на виборах президента України.
Письменник Пауло Коельо спростував, що підтримує Тимошенко на виборах Фото: УНІАН

Про це Коельо написав у своєму Twitter, повідомляє "Українська правда".

"Я ніколи не записував жодного повідомлення з підтримкою її поточного кандидатства. Навіть якщо вона подобається мені як людина, українська політика – не моя справа", – написав письменник.

22 січня на з’їзді ВО "Батьківщина" був продемонстрований фільм про Тимошенко. Він починається із розповіді Пауло Коельйо про Юлію Тимошенко.

"Я зустрічався з пані Тимошенко двічі. У неї є харизма – ще й яка. Це дуже сильна особистість. Вона пройшла через багато випробувань. У неї є унікальна риса – вона здатна долати будь-які труднощі. Саме така людина може керувати країною", - сказав він на записі.

Водночас невідомо коли та чому був зроблений цей запис.

Нагадаємо, що політична партія "Радикальна партія Олега Ляшка" висунула свого лідера, депутата Верховної Ради Олега Ляшка кандидатом в президенти на виборах 31 березня.

 

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23 01 2019 22:59
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