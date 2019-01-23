Письменник Пауло Коельо спростував, що підтримує Тимошенко на виборах

"Я ніколи не записував жодного повідомлення з підтримкою її поточного кандидатства"

Відомий бразильський письменник Пауло Коельо заявив, що ніколи не записував звернення на підтримку лідерки "Батьківщини" Юлії Тимошенко на виборах президента України.

Про це Коельо написав у своєму Twitter, повідомляє "Українська правда".

"Я ніколи не записував жодного повідомлення з підтримкою її поточного кандидатства. Навіть якщо вона подобається мені як людина, українська політика – не моя справа", – написав письменник.

22 січня на з’їзді ВО "Батьківщина" був продемонстрований фільм про Тимошенко. Він починається із розповіді Пауло Коельйо про Юлію Тимошенко.

"Я зустрічався з пані Тимошенко двічі. У неї є харизма – ще й яка. Це дуже сильна особистість. Вона пройшла через багато випробувань. У неї є унікальна риса – вона здатна долати будь-які труднощі. Саме така людина може керувати країною", - сказав він на записі.

Водночас невідомо коли та чому був зроблений цей запис.

Нагадаємо, що політична партія "Радикальна партія Олега Ляшка" висунула свого лідера, депутата Верховної Ради Олега Ляшка кандидатом в президенти на виборах 31 березня.