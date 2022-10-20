Сергій Жадан отримав польську нагороду імені Серхіо де Молла

Український письменник, музикант та громадський діяч Сергій Жадан отримав польську нагороду імені Серхіо Віейра де Молла. Літератора відзначили за вагомий внесок у боротьбу за права людини.

Про це Сергій Жадан повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Сергій Жадан отримав цю премію в категорії "Людина".

"Гадаю, для України це сьогодні питання нагальні та життєво важливі – російські окупанти позбавили тисячі наших співвітчизників елементарних прав та свобод. Власне, ця війна і ведеться нами за наші права, зокрема – за право лишатися собою", – зазначив Сергій Жадан.

Нагороду названо на честь бразильського дипломата Серхіо Віейра де Молла, який пропрацював в ООН більше 34 років і загинув під час вибуху в ООН у Багдаді 19 серпня 2003 року.

Також письменник отримав грошову премію у розмірі 10 тисяч злотих.

Ці кошти Сергій Жадан планує інвестувати у військову оборону Харкова.

"Сьогодні всі премії, нагороди та відзнаки, які отримують українські митці, є передусім виявами поваги та підтримки всім українцям, які протистоять агресору. А грошову складову премії радо інвестую в оборону Харкова. Вільний український Харків – це саме про права і свободи", – сказав він.

Раніше повідомлялось, що Нобелівську премію миру присудили правозахисникам з України.