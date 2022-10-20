RSS
НОВИНИ

Сергій Жадан отримав польську нагороду імені Серхіо де Молла

Український письменник, музикант та громадський діяч Сергій Жадан отримав польську нагороду імені Серхіо Віейра де Молла. Літератора відзначили за вагомий внесок у боротьбу за права людини.
Сергій Жадан отримав польську нагороду імені Серхіо де Молла Сергій Жадан

Про це Сергій Жадан повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Сергій Жадан отримав цю премію в категорії "Людина".

"Гадаю, для України це сьогодні питання нагальні та життєво важливі – російські окупанти позбавили тисячі наших співвітчизників елементарних прав та свобод. Власне, ця війна і ведеться нами за наші права, зокрема – за право лишатися собою", – зазначив Сергій Жадан.

Нагороду названо на честь бразильського дипломата Серхіо Віейра де Молла, який пропрацював в ООН більше 34 років і загинув під час вибуху в ООН у Багдаді 19 серпня 2003 року.

Також письменник отримав грошову премію у розмірі 10 тисяч злотих.

Ці кошти Сергій Жадан планує інвестувати у військову оборону Харкова.

"Сьогодні всі премії, нагороди та відзнаки, які отримують українські митці, є передусім виявами поваги та підтримки всім українцям, які протистоять агресору. А грошову складову премії радо інвестую в оборону Харкова. Вільний український Харків – це саме про права і свободи", – сказав він.

Раніше повідомлялось, що Нобелівську премію миру присудили правозахисникам з України.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 10 2022 21:33
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
СТАТТІ
путін каже, що жребій кинуто – вірте йому. Та зробіть все, щоб він програв – офіцерка військової розвідки США Челс Міхта

путін каже, що жребій кинуто – вірте йому. Та зробіть все, щоб він програв – офіцерка військової розвідки США Челс Міхта

Ізраїль не квапиться псувати стосунки з росією, хоч та і підтримує його ворогів. Три об

Ізраїль не квапиться псувати стосунки з росією, хоч та і підтримує його ворогів. Три об'єктивні причини цього парадоксу

Як бізнес облаштовується на Заході України. 5 правил для успішної релокації від фахівця

Як бізнес облаштовується на Заході України. 5 правил для успішної релокації від фахівця

Україна вказує на слабкості росії. Та веде велику битву від імені Заходу, до якої всі повинні долучитися – Френсіс Фукуяма

Україна вказує на слабкості росії. Та веде велику битву від імені Заходу, до якої всі повинні долучитися – Френсіс Фукуяма

Співвідношення людей і роботів на війні зміниться у найближчому майбутньому. Наразі використання росіянами дронів не носить масового характеру – Мік Раян

Співвідношення людей і роботів на війні зміниться у найближчому майбутньому. Наразі використання росіянами дронів не носить масового характеру – Мік Раян

Обережно, дрова! Держава захищає від дров

Обережно, дрова! Держава захищає від дров'яних шахраїв у сервісі "ДроваЄ"

Путін не здасться допоки його підтримуватимуть владні еліти. А Ілон Маск просто "пєрєдаст" повідомлень від путіна – Фіона Гілл

Путін не здасться допоки його підтримуватимуть владні еліти. А Ілон Маск просто "пєрєдаст" повідомлень від путіна – Фіона Гілл

Дружба дала тріщину. Німеччина та Польща зіскочили з нафтової голки росії, а Україні малюють великі транспортні перспективи

Дружба дала тріщину. Німеччина та Польща зіскочили з нафтової голки росії, а Україні малюють великі транспортні перспективи

Попаданець до Гааги. Як російський військовий злочинець Ігор Гіркін нарощував свою вартість на біржі витратних матеріалів

Попаданець до Гааги. Як російський військовий злочинець Ігор Гіркін нарощував свою вартість на біржі витратних матеріалів

Найкошмарніший варіант COVID, який долає імунітет, вже тут. Однак є і хороша новина - The Daily Beast

Найкошмарніший варіант COVID, який долає імунітет, вже тут. Однак є і хороша новина - The Daily Beast

Доторкнутися до історії "National Geographic" можна у Львові. Як наукове видання стало мрією фотомитців, а через Сороса звільнилися вчені-географи

Доторкнутися до історії "National Geographic" можна у Львові. Як наукове видання стало мрією фотомитців, а через Сороса звільнилися вчені-географи

Тотальна стратегічна поразка росії. Тільки так можна забезпечити безпеку в Європі та поза її межами - Ніколя Тензер

Тотальна стратегічна поразка росії. Тільки так можна забезпечити безпеку в Європі та поза її межами - Ніколя Тензер

Нацбанк позбавляє нас старих купюр, але не варто квапитися. Як змінювалися українські банкноти та 5 цікавих фактів про гривню

Нацбанк позбавляє нас старих купюр, але не варто квапитися. Як змінювалися українські банкноти та 5 цікавих фактів про гривню

Вдома і на полі бою на путіна чекають сім пасток, які він створив власноруч. Але система ще не рушиться

Вдома і на полі бою на путіна чекають сім пасток, які він створив власноруч. Але система ще не рушиться

Столипін, Савінков, петров з бошировим, вибух на Кримському мосту. росія сторіччями зводила кривавий мур для виправдання свого терору

Столипін, Савінков, петров з бошировим, вибух на Кримському мосту. росія сторіччями зводила кривавий мур для виправдання свого терору

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.