Питання надання церковної автокефалії не в компетенції держави, – УПЦ МП

Українська Православна Церква вважає звернення президента України та Верховної Ради до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання Томосу про автокефалію православній церкві в Україні перевищенням влади.

Про це йдеться в заяві відділу зовнішніх церковних зв'язків Української Православної Церкви (Московського патріархату), опублікованій у суботу ввечері.

"Відповідно до статті 35 Конституції України, Церква є відокремленою від держави, а тому питання церковного життя Церква вирішує самостійно. Українська Православна Церква, яка має канонічний зв’язок зі Вселенським Православ’ям, не зверталася до Патріарха Варфоломія з проханням надати автокефалію Православній Церкві в Україні та не уповноважувала на це ні Президента, ані депутатів Верховної Ради України. У зв'язку з цим згадані ініціативи є перевищенням влади, а також втручанням у церковні справи", – наголосили в УПЦ.

Як повідомляється в заяві, подібні дії Української держави у церковній сфері могли б бути виправданими лише у випадку, якби Церква в Україні мала законодавчо закріплений державний статус. Однак, оскільки сьогодні Церква в Україні не має державного статусу та відокремлена від держави, то й державна влада не має підстав втручатися у церковні справи.

Окрім того, в УПЦ викликає стурбованість те, що "надання автокефалії Православній Церкві в Україні розглядається як питання не лише релігії, але й геополітики".

"Переконані, що сфера релігійного життя не повинна ставати предметом політичних маніпуляцій. Не слід змішувати церковні й політичні, а тим більше геополітичні питання... Українська Православна Церква завжди виступала і виступає за відновлення церковної єдності і за єдину Церкву. Однак, запропонований і озвучений владою спосіб досягнення цієї єдності не відповідає канонічному праву Церкви та суперечить законодавству України. Адже влада просить надати Томос про автокефалію єдиній церковній структурі, якої ще не існує. Саме тому вважаємо, що слід спочатку подолати розкол, відновити церковну єдність, і лише після того ставити питання про зміну канонічного статусу єдиної Православної Церкви в Україні. Оскільки без канонічної Церкви неможливо мати єдину Церкву в Україні, то є підстави думати, що насправді під приводом створення єдиної Церкви сьогодні приховуються чергові намагання узаконити церковний розкол", – наголошується в заяві УПЦ.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко зустрівся з предстоятелями православних церков України та офіційно прийняв звернення від УПЦ КП та УАПЦ до Вселенського патріарха Варфоломія про надання українській церкві автокефалії.

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