Питання відставки Муженка до отримання результатів розслідування вибухів у Калинівці неактуальне, - ЗМІ
Очолив комісію генерал-полковник, керівник оперативного командування "Південь" Збройних сил України Руслан Хомчак, - повідомляє LB.ua з посиланням на власні джерела.
За відомостями LB.ua, завдання комісії - встановити справжні причини пожежі, яка знищила 30% території складу боєприпасів. Перші результати очікуються вже 25 жовтня. Імовірно, вони можуть вплинути на кадрові рішення в Генеральному штабі, а саме, на не/звільнення начальника Генштабу Віктора Муженка Президентом Петром Порошенком.
Раніше народний депутат і радник глави МВС Антон Геращенко запропонував депутатам звільнити голову Генштабу Віктора Муженка через надзвичайну ситуацію, яка виникла в Калинівці Вінницької області.
Також секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олександр Турчинов вимагає відставки начальника Генштабу ЗСУ Віктора Муженка.
Муженко вважає, що відповідальність за вибухи на складі боєприпасів у Калинівці повинна бути розподілена між усіма відповідальними за нього структурами, виходячи із їхнього функціоналу.
Нагадаємо, що 26 вересня близько 22:00 в підрозділи Держнс надійшла інформація про вибухи боєприпасів на військових складах Міністерства оборони України, розташованих поблизу смт Калинівка Вінницької області.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО ІТ Аrena 2017: Штучний Інтелект і Big Data - Яким Буде Наше Майбутнє?
- ФОТО Не туристичне місце: де в Україні насолодитися недоторканною природою, - ФОТО, ВІДЕО
- ФОТО Кривава стрілянина у Лас-Вегасі, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа