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Питання відставки Муженка до отримання результатів розслідування вибухів у Калинівці неактуальне, - ЗМІ

Розслідування проводить спецкомісія Міноборони
За фактом вибухів на складах боєприпасів у Калинівці всередині Міноборони була створена спеціальна комісія з розслідування обставин того, що сталося.
Питання відставки Муженка до отримання результатів розслідування вибухів у Калинівці неактуальне, - ЗМІ Фото: Віктор Муженко / Facebook

Очолив комісію генерал-полковник, керівник оперативного командування "Південь" Збройних сил України Руслан Хомчак, - повідомляє LB.ua з посиланням на власні джерела.

За відомостями LB.ua, завдання комісії - встановити справжні причини пожежі, яка знищила 30% території складу боєприпасів. Перші результати очікуються вже 25 жовтня. Імовірно, вони можуть вплинути на кадрові рішення в Генеральному штабі, а саме, на не/звільнення начальника Генштабу Віктора Муженка Президентом Петром Порошенком.

Раніше народний депутат і радник глави МВС Антон Геращенко запропонував депутатам звільнити голову Генштабу Віктора Муженка через надзвичайну ситуацію, яка виникла в Калинівці Вінницької області.

Також секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олександр Турчинов вимагає відставки начальника Генштабу ЗСУ Віктора Муженка.

Муженко вважає, що відповідальність за вибухи на складі боєприпасів у Калинівці повинна бути розподілена між усіма відповідальними за нього структурами, виходячи із їхнього функціоналу.

Нагадаємо, що 26 вересня близько 22:00 в підрозділи Держнс надійшла інформація про вибухи боєприпасів на військових складах Міністерства оборони України, розташованих поблизу смт Калинівка Вінницької області.

 

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05 10 2017 20:43
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