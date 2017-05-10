Питання відставки Муженка до отримання результатів розслідування вибухів у Калинівці неактуальне, - ЗМІ

За фактом вибухів на складах боєприпасів у Калинівці всередині Міноборони була створена спеціальна комісія з розслідування обставин того, що сталося.

Очолив комісію генерал-полковник, керівник оперативного командування "Південь" Збройних сил України Руслан Хомчак, - повідомляє LB.ua з посиланням на власні джерела.

За відомостями LB.ua, завдання комісії - встановити справжні причини пожежі, яка знищила 30% території складу боєприпасів. Перші результати очікуються вже 25 жовтня. Імовірно, вони можуть вплинути на кадрові рішення в Генеральному штабі, а саме, на не/звільнення начальника Генштабу Віктора Муженка Президентом Петром Порошенком.

Раніше народний депутат і радник глави МВС Антон Геращенко запропонував депутатам звільнити голову Генштабу Віктора Муженка через надзвичайну ситуацію, яка виникла в Калинівці Вінницької області.

Також секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олександр Турчинов вимагає відставки начальника Генштабу ЗСУ Віктора Муженка.