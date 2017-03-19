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Питання виділення траншу Україні зникло з розкладу МВФ

У фонді раніше анонсували засідання щодо України на 20 березня
З порядку денного засідань ради директорів Міжнародного валютного фонду зникло виділення грошей Україні.
Питання виділення траншу Україні зникло з розкладу МВФ Фото:ukr.media

МВФ розповсюдив повідомлення для преси, в якому йдеться про перенесення засідання, - свідчать дані на сайті фонду.

"Коротка відстрочка необхідна для оцінки розвитку подій за останній час і політичних заходів, що впливають на фінансовий сектор і більш широкі економічні перспективи", - сказано в ньому.

Відкрита в березні 2015 р. чотирирічна програма EFF загальним обсягом близько 17,11 млрд дол. з першим траншем у 5 млрд дол. передбачала щоквартальний перегляд програми, виділення в 2015 р. ще трьох траншів по 1,63 млрд дол. і зменшення квартальних траншей у 2016-2018 роках до 0,61 млрд дол.

13 лютого 2017 р. директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард заявила, що переговори Міжнародного валютного фонду з Україною про виділення чергового траншу кредитної програми просуваються добре.

Зазначимо, що Україна розраховує на отримання ще 8 траншів кредиту за програмою Extended Fund Facility (EFF) від Міжнародного валютного фонду на суму 9,9 млрд доларів до кінця 2018 року.

Однак, протягом трьох років, 2017-2019, Україна повинна сплатити $14 млрд за зовнішніми боргами.

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19 03 2017 11:45
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