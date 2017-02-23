Питання звільнення заручників на Донбасі буде розглянуто в Мінську 1 березня

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі під час чергового раунду переговорів 1 березня обговорить питання безпеки та звільнення українських заручників і політв'язнів.

Про це розповів представник України в політичній підгрупі Олександр Моцик, повідомляє Радіо Свобода.

"Політична підгрупа розглядає питання політичного блоку. Це вибори, амністія, конституційний процес та інші. Наша позиція чітка - для врегулювання політичних питань має бути вирішений весь спектр питань безпеки", - сказав Моцик.

За його словами, будуть обговорювати питання, пов'язані зі звільненням не тільки українських заручників на окупованих територіях Донбасу, а й українських політв'язнів на території Росії.

Крім того, додав Моцик, на порядку денному переговорів - питання гуманітарно-економічного характеру, які зараз є на Донбасі, питання біженців, тимчасово переміщених осіб і політичні питання.

Нагадаємо, що Ірна Геращенко повідомляла, що питання звільнення заручників - і тих, хто утримується на окупованих територіях України, і політв'язнів, які перебувають в РФ - фактично заблоковано з вересня.