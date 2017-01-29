Питання звільнення заручників заблоковане з вересня, - Геращенко
Відповідну заяву зробила представник України у Тристоронній контактній групі Ірина Геращенко, повідомляє "Українська правда".
"Виконання Мінських угод було заблоковано РФ і маріонеточними "руководителями республик" і тому, що РФ не збирається поки що виходити з Донбасу... Кремль відверто чекав, що нова адміністрація в США може бути більш лояльною. А ще Кремль чекає, що 2017 принесе більш лояльні уряди у низці європейських країн. Саме тому з вересня фактично заблоковано питання звільнення заручників", - заявила Геращенко.
На думку віце-спікера, для Москви це - "козир у торгах за зняття санкцій".
"Йдеться й про політв'язнів в РФ, і про заручників на окупованих територіях. Погано, що світ дозволяє Кремлю, який понад 2 роки незаконно утримує українців, використовувати заручників як елемент торгу", - додала політик і зауважила важливість солідарної позиції країн ЄС щодо санкцій, які мають тривати до повного виконання Мінських угод.
"Безпекові і гуманітарні питання мають бути першочерговими", - підкреслила Геращенко.
Нагадаємо, що раніше Геращенко заявила, що питання звільнення українських в’язнів з полону Петро Порошенко порушував на кожній міжнародній зустрічі, зокрема, і на форумі в Давосі.
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