Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Qatar Airways виконуватиме два щоденні рейси з Києва до Дохи, - Омелян

Два щоденні польоти авіакомпанія розпочне виконувати з 14 грудня 2017 року
Міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що авіакомпанія Qatar Airways виконуватиме два щоденні рейси з Києва до Дохи (Катар).
Qatar Airways виконуватиме два щоденні рейси з Києва до Дохи, - Омелян Фото: arabianaerospace.aero

"Зважаючи на високий попит авіакомпанія Qatar Airways оголосила про початок виконання ДВОХ щоденних рейсів із Києва до Дохи починаючи із 14 грудня 2017 року.

5-зірковий сервіс у більше 150 напрямків світу користується попитом, а отже питання "хто буде літати" не стоїть. На ринку вистачить місця для всіх, і це ще один доказ!", - написав Омелян у Facebook.

Нагадаємо, що одна з провідних авіакомпаній світу Qatar Airways у понеділок, 28 серпня, здійснила перший рейс до Києва.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

30 10 2017 14:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Друзенко: Бійці під Іловайськом могли вижити, але через відсутність медиків просто стекли кров

Друзенко: Бійці під Іловайськом могли вижити, але через відсутність медиків просто стекли кров'ю

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.