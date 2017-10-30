CУСПІЛЬСТВО НОВИНИМіністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що авіакомпанія Qatar Airways виконуватиме два щоденні рейси з Києва до Дохи (Катар).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Qatar Airways виконуватиме два щоденні рейси з Києва до Дохи, - Омелян
Два щоденні польоти авіакомпанія розпочне виконувати з 14 грудня 2017 року
Фото: arabianaerospace.aero
"Зважаючи на високий попит авіакомпанія Qatar Airways оголосила про початок виконання ДВОХ щоденних рейсів із Києва до Дохи починаючи із 14 грудня 2017 року.
5-зірковий сервіс у більше 150 напрямків світу користується попитом, а отже питання "хто буде літати" не стоїть. На ринку вистачить місця для всіх, і це ще один доказ!", - написав Омелян у Facebook.
Нагадаємо, що одна з провідних авіакомпаній світу Qatar Airways у понеділок, 28 серпня, здійснила перший рейс до Києва.
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30 10 2017 14:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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