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Рабінович назвав кандидата у президенти України від "Опозиційної платформи – За життя"

Партія Рабіновича-Медведчука висунула свого кандидата у президенти
Стратегічна рада об'єднання "Опозиційна платформа – За життя" вирішила висунути співголову партії "Опозиційний блок" Юрія Бойка єдиним кандидатом на виборах президента України у 2019 році.
Рабінович назвав кандидата у президенти України від "Опозиційної платформи – За життя" Фото: vikka.ua

Про це в ефірі телеканалу NewsOne сказав депутат Верховної Ради від фракції "Опозиційний блок" Вадим Рабінович, пише LB.ua.

"Стратегічна рада "Опозиційної платформи – За життя" сьогодні розглянула питання висунення єдиного кандидата у президенти України і ухвалила рішення висунути кандидатом на виборах 31 березня 2019 року від імені "Опозиційної платформи – За життя" Бойка Юрія Анатолійовича", – процитував Рабінович рішення ради.

Він зазначив, що підтримуватиме Бойка і допомагатиме йому.

Нагадаємо, об'єднання "Опозиційна платформа – За життя" спочатку вирішило висувати Вадима Рабіновича як єдиного кандидата у президенти, проте він відмовився через свої релігійні переконання.

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