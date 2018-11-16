Рабінович назвав кандидата у президенти України від "Опозиційної платформи – За життя"

Стратегічна рада об'єднання "Опозиційна платформа – За життя" вирішила висунути співголову партії "Опозиційний блок" Юрія Бойка єдиним кандидатом на виборах президента України у 2019 році.

Про це в ефірі телеканалу NewsOne сказав депутат Верховної Ради від фракції "Опозиційний блок" Вадим Рабінович, пише LB.ua.

"Стратегічна рада "Опозиційної платформи – За життя" сьогодні розглянула питання висунення єдиного кандидата у президенти України і ухвалила рішення висунути кандидатом на виборах 31 березня 2019 року від імені "Опозиційної платформи – За життя" Бойка Юрія Анатолійовича", – процитував Рабінович рішення ради.

Він зазначив, що підтримуватиме Бойка і допомагатиме йому.

Нагадаємо, об'єднання "Опозиційна платформа – За життя" спочатку вирішило висувати Вадима Рабіновича як єдиного кандидата у президенти, проте він відмовився через свої релігійні переконання.