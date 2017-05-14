Рада Безпеки ООН екстрено збереться через ракетні випробування КНДР

Рада Безпеки ООН проведе екстрене засідання у зв'язку з останнім ракетним пуском в КНДР.

Зустріч призначена на вівторок, 16 травня, повідомляє Reuters з посиланням на дипломатів.

Північна Корея провела випробування вранці 14 травня. Ракета, запущена з провінції Пхенан-Пукто, летіла протягом півгодини, подолала близько 700 км і впала в Японському морі, між Корейським півостровом і Японією.

За інформацією Міноборони Росії, падіння сталося в центральній частині Японського моря на відстані 500 км від російської території. Американський чиновник повідомив, що ракета припинила політ на відстані 60 миль (96,5 км) від Владивостока.

Запуск став першим ракетним випробуванням КНДР за два тижні.

Нагадаємо, в НАТО заявили, що тестовий запуск балістичної ракети КНДР є новим грубим порушенням низки резолюцій Ради Безпеки ООН і становить загрозу для міжнародного миру та безпеки.