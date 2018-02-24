Рада безпеки ООН проголосувала резолюцію щодо Сирії
Водночас резолюція не передбачає будь-яких зобов'язальних за чинним міжнародним правом заходів для підтримання режиму тиші, повідомляє DW.
У документі зазначається, що перемир'я має бути запровадженим негайно. Це уможливить доставку гуманітарної допомоги в ті регіони, які її потребують.
Нагадаємо, під час спеціального засідання 22 лютого РБ ООН не змогла ухвалити проект резолюції щодо Сирії, яка передбачає 30-денне припинення вогню та уможливлює доставку гуманітарної допомоги і евакуацію мирного населення, зокрема, зі Східної Гути. Ухваленню документа перешкодила Росія, яка не погодилася з низкою пунктів проекту резолюції, поданого Швецією та Кувейтом. Як постійний член РБ ООН Росія може застосувати право вето до будь-якої резолюції.
Східна Гута є останнім анклавом неподалік сирійської столиці, що перебуває під контролем повстанців, серед яких переважає ісламістська група "Джебхат ан-Нусра". Район оточений з усіх боків військами Башара Асада та підрозділами його союзників. Від авіаударів та обстрілів у Східній Гуті за останній тиждень загинули вже понад 500 цивільних.
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