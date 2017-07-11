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Рада до 2023 року звільнила виробників національних фільмів від податку на додану вартість

“За” проголосували 228 народних депутатів
Український парламент ухвалив у цілому законопроект №3238-д про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної підтримки кінематографії в Україні.
Рада до 2023 року звільнила виробників національних фільмів від податку на додану вартість Фото:inform-ua.info

Таке рішення підтримали 228 народних депутатів, повідомляє "112 Україна".

Документ передбачає до 1 січня 2023 року звільнення від оподаткування податком на додану вартість виробництво національних фільмів та озвучених українською іноземних, роботи з виготовлення архівів національних фільмів та фільмів, створених на території України. Це також стосується типажування національних та озвучених українською мовою іноземних фільмів; самого дублювання чи озвучки фільмів українською, а також роботи із збереження, відновлення та реставрації національної кінематографічної спадщини.

Так само тимчасово звільняються від податку на додану вартість публічні сповіщувачі при демонструванні чи розповсюдженні національних фільмів.

Окрім того, до початку 2023 року на територію України можна буде імпортувати ряд товарів без мита.

Раніше повідомлялося, що Президент відправив закон про державну підтримку кінематографа на доопрацювання.

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07 11 2017 13:55
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