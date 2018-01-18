Рада дозволила іноземним військовим брати участь у спільних навчаннях в Україні

У 2018 році на території України пройдуть п’ять міжнародних навчань

Верховна Рада ухвалила за основу та в цілому законопроект про допуск іноземних військових на територію України у 2018 році для участі в багатонаціональних військових навчаннях.

За проект закону про схвалення рішення президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2018 році проголосували 235 народних обранців.

Даний законопроект передбачає допуск на територію країни підрозділів збройних сил іноземних держав для участі у українсько-американському навчанні Репід Трайдент - 2018, українсько-американському навчанні Сі Бриз - 2018, багатонаціональному навчанні Світла Лавина - 2018, багатонаціональному навчанні Чисте Небо - 2018 та українсько-румунському навчанні Ріверіан - 2018.

Згідно з пояснювальною запискою, витрати з держбюджету на військові маневри перевищать 36 млн грн.

Рішення про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України для участі у військових навчаннях ухвалюється щорічно.