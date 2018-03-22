Рада дозволила місцевій владі забороняти продаж алкоголю
За прийняття в цілому законопроекту №3149 проголосувало 230 депутатів при мінімально необхідних 226.
Такі заборони повинні вводитися тільки рішеннями, прийнятими на пленарних засіданнях відповідної сільської, селищної або міської ради.
Також закон встановлює адміністративну відповідальність за торгівлю алкоголем у заборонений рішенням органу місцевої влади час доби у вигляді штрафу від 510 до 1,7 тис. гривень (30-100 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян).
Законопроект зареєстровано ще в вересні 2015 року 4 депутатами від фракції "Народний фронт": Ігорем Васюником, Оленою Ледовських, Оленою Бойко і Віталієм Корчиком.
У пояснювальній записці до документа вони вказували, що заборону на продаж алкоголю в нічний час введено рішеннями органів місцевого самоврядування у Львові, Івано-Франківську, Черкасах, Ужгороді, Луцьку та інших населених пунктах.
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