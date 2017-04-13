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Рада дозволила присвоїти Героя України білорусу Жизневському та двом грузинам

Раніше іноземці не могли отримати це звання
Верховна Рада України в четвер, 13 квітня, ухвалила закон, який дозволить присвоїти звання Героя України білорусу Михайлу Жизневському і грузинам Давиду Кіпіані та Зурабу Хурцію, які загинули на Майдані.
Рада дозволила присвоїти Героя України білорусу Жизневському та двом грузинам Михайло Жизневський. Фото: vikna.if.ua

У законопроекті №6174, який було прийнято 235 голосами, сказано, що як виняток звання Герой України може бути присвоєно посмертно іноземцеві, нагородженому орденом Героїв Небесної Сотні, за здійснення визначного геройського вчинку під час Революції гідності (листопад 2013 року - лютий 2014 року).

Орденом Героїв Небесної Сотні посмертно були нагороджені тільки троє іноземців - Жизневський, Кіпіані та Хурція.

Нагадаємо, що 20 лютого батьки білоруса Михайла Жизневського, який загинув на Майдані, – Ніна та Михайло Жизневські, які перебувають зараз в Україні, підписали за сина необхідні документи для отримання ним громадянства України. Посмертно.

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13 04 2017 11:36
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