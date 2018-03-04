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Рада дозволила селам приєднуватися до міст обласного значення

У разі підписання президентом закон набере чинності з 1 травня
Верховна Рада прийняла законопроект, який дозволяє громадам сіл і селищ приймати рішення про приєднання до міст обласного значення, з якими межують. Такі рішення можуть прийматися без обов'язкового проведення місцевих виборів.
Рада дозволила селам приєднуватися до міст обласного значення Фото: rada.gov.ua

За прийняття законопроекту №6466 в цілому проголосували 268 депутатів.

У разі підписання президентом закон набере чинності з 1 травня.

Як зазначив прем'єр Володимир Гройсман, об'єднання з містом надає можливість використовувати його розгалужені і розвинені ресурси і послуги; реалізовувати спільні інфраструктурні, соціальні, містобудівні проекти в інтересах жителів територіальної громади; збільшує фінансові ресурси і можливості для залучення інвестицій.

Ухвалення законопроекту дозволить скористатися цими перевагами близько 1000 сільським і селищним радам навколо 150 міст, додав прем'єр.

Раніше, Гройсман заяив, що за три роки після впровадження реформи децентралізації в Україні вже створено 413 об’єднаних територіальних громад.

 
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03 04 2018 18:25
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