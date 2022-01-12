Рада дозволила відпустки військовослужбовцям під час воєнного стану
Про це повідомляє нардеп Ярослав Железняк з фракції "Голос" у Telegram.
За відповідне рішення проголосувало 260 народних депутатів.
Закон передбачає, що в особливий період під час дії воєнного стану військовослужбовцям можуть надаватися частина щорічної основної відпустки, а також відпустка за сімейними обставинами та з інших поважних причин із збереженням грошового забезпечення.
Кожна із зазначених відпусток може бути надана тривалістю не більш як 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець.
Частина щорічної основної відпустки може бути надана один раз протягом календарного року за умови одночасної відсутності не більше 30% загальної чисельності військовослужбовців певної категорії відповідного підрозділу.
Нагадаємо, що сьогодні Верховна Рада призначила Кубракова на посаду віцепрем’єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.
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