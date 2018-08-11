Рада легалізувала "євробляхи"

Народні депутати проголосували в цілому за законопроект, що знижує акцизи на розмитнення автомобілів.

Законопроект №8487 підтримали 250 народних депутатів.

Головною зміною до законопроекту в порівнянні з першим читанням є встановлення строків щодо пільгового розмитнення автомобілів, які були ввезені в Україну (так званих "євроблях").

Тобто окрім ставок акцизу, які затверджені в першому читанні, пропонується надати пільговий коефіцієнт 0,5 для автомобілів, які будуть розмитнені протягом 90 днів після вступу Закону у силу.

Окрім того, всі сплачені податки за цей період мають надійти в Пенсійний фонд.

Проект закону №8487 вносить зміни до Податкового кодексу щодо оподаткування акцизом легкових авто.

Акцизний податок для ввезених в Україну авто буде змінений. Базові ставки акцизного податку будуть наступними: для авто з бензиновим двигуном — 50 євро, для авто на дизелі — 75 євро.

Йдеться саме про базові ставки, до яких ще будуть застосовуватися коефіцієнти. Фактично розмір акцизного податку, який треба буде сплатити, дорівнюватиме базовій ставці, помноженій на коефіцієнт двигуна та вік машини.

Як буде розраховуватися коефіцієнт двигуна? Показник об'єму двигуна буде ділитися на 1000.

А коефіцієнт віку — це кількість повних календарних років.

Формула обчислення виглядатиме так: Базова ставка х Коефіцієнт двигуна х Коефіцієнт віку = Сума акцизного податку

Приклад розрахунку акцизного податку для авто з бензиновим двигуном:

об’єм двигуна: 2000 см3, рік випуску авто: 2012 (повних 5 років)

50 (євро) х 2 (2000 см3/1000) х 5 (років) = 500 євро.

Приклад розрахунку акцизного податку для авто з дизельним двигуном:

об’єм двигуна: 1600 см3, рік випуску авто: 2007 (повних років 10)

75 (євро) х 1,6 (1600 см3/ 1000) х 10 (років) = 1200 євро.

Акцизний податок з авто, розрахований за запропонованою формулою, буде значно меншим за той, що діє сьогодні.

Проте, крім акцизу, у вартість розмитнення авто також входять ще три платежі: ПДВ (20% від вартості), ввізне мито (10%) і збір до Пенсійного фонду (3-5% від вартості).

Нагадаємо, 13 липня 2018 року, в останній пленарний день минулої сесії ВРУ, депутати підтримали за основу два законопроекти, які мають вирішити проблему нерозмитнених авто з єврономерами в Україні. Один із них пропонує запровадити нові ставки акцизного податку, а другий - підвищити штрафи за порушення під час ввезення авто на територію України.

Відтоді законопроекти опрацьовували до другого читання.

Тим часом 22 жовтня стало відомо, що Верховний суд скасував рішення щодо штрафу за використання авто з єврономерами, розглянувши в касаційному порядку позов фізичної особи до митниці про скасування постанови, якою позивача визнано винним у вчиненні порушення митних правил та оштрафовано на 8,5 тис. грн. Через деякий час у Фіскальній службі заявили, що користування нерозмитненою автівкою - це порушення закону попри такий прецедент.