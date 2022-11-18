Рада МАГАТЕ закликала рф припинити окупацію ядерних об'єктів в Україні

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Reuters.

Резолюцію підтримали 24 держави із 35-ти, утрималися сім країн – Кенія, Намібія, Індія, Пакистан, Саудівська Аравія, Південна Африка та В'єтнам. Проти проголосували росія та Китай. Ще дві країни не були присутніми під час голосування.

"Рада висловлює серйозне занепокоєння тим, що російська федерація не прислухалася до закликів припинити всі дії проти та на ядерних об'єктах в Україні, і просить російську федерацію зробити це негайно", – йдеться у документі.

Як повідомляв Укрінформ, у МАГАТЕ заявили, що Хмельницька АЕС у вівторок втратила повний доступ до електромережі через російські ракетні удари по Україні, що змусило її тимчасово перейти на резервне живлення від дизель-генераторів.