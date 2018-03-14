Із Кримінального кодексу вилучать норму про експертизу стосовно досягнення статевої зрілості

Верховна Рада підтримала за основу законопроект № 6070, який передбачає вилучення норми із Кримінального процесуального кодексу України про проведення експертизи для встановлення статевої зрілості.

"За" проголосували 228 народних депутатів.

Законопроект передбачає вилучення із статті 242 Кримінального процесуального кодексу України норму про те, що одна із підстав для проведення експертизи - це встановлення статевої зрілості потерпілої особи в кримінальних провадженнях щодо злочинів про статеві зносини.

Наразі законодавством передбачено експертизу для встановлення статевої зрілості, проте сьогодні, 14 березня, Рада ухвалила закон № 2016, який встановлює 16 років віком досягнення статевої зрілості, внаслідок чого втрачається необхідність проводити експертизу з цього приводу.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект №4952 про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами. "За" проголосував 241 народний депутат.