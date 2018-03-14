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Із Кримінального кодексу вилучать норму про експертизу стосовно досягнення статевої зрілості

Згідно іншому закону, 16 років - вік досягнення статевої зрілості
Верховна Рада підтримала за основу законопроект № 6070, який передбачає вилучення норми із Кримінального процесуального кодексу України про проведення експертизи для встановлення статевої зрілості.
Із Кримінального кодексу вилучать норму про експертизу стосовно досягнення статевої зрілості Фото: з вільних джерел

"За" проголосували 228 народних депутатів.

Законопроект передбачає вилучення із статті 242 Кримінального процесуального кодексу України норму про те, що одна із підстав для проведення експертизи - це встановлення статевої зрілості потерпілої особи в кримінальних провадженнях щодо злочинів про статеві зносини.

Наразі законодавством передбачено експертизу для встановлення статевої зрілості, проте сьогодні, 14 березня, Рада ухвалила закон № 2016, який встановлює 16 років віком досягнення статевої зрілості, внаслідок чого втрачається необхідність проводити експертизу з цього приводу.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект №4952 про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами. "За" проголосував 241 народний депутат.

 

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14 03 2018 11:58
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