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Рада схвалила закон про зменшення вартості розмитнення авто на єврономерах

"За" проголосували 265 народних депутатів
Верховна Рада підтримала за основу законопроект № 8487 про акциз на автомобілі.
Рада схвалила закон про зменшення вартості розмитнення авто на єврономерах

Згідно зі змінами, пропонується нова формула розрахунку акцизного податку.

Так, за основу братиметься базова ставка у 50 євро для машин на бензиновому двигуні та 75 євро для машин на дизельному двигуні.

Для розрахунку акцизу, цю суму потрібно буде помножити на кількість років з року наступного після виробництва авта та на коефіцієнт об’єму двигуна (об’єм двигуна в кубічних сантиметрах, що ділиться на 1000).

Водночас, зі зниженням мит планують запровадити і жорсткіші покарання для порушників.

Порушення строків реєстрації для транзитних авто:

  •     понад 20 діб  — 85 тис. грн (замість 8,5 тис.)
  •     понад місяць — 170 тис. грн

За порушення режиму тимчасового користування автівкою:

  •     понад 10 діб 85 тис. (замість 17 тис.)
  •     понад місяць — 170 тис. грн

 

"Коефіцієнт віку, який присутній у формулі, призводить до того, що більш старі автомобілі завозити невигідно, бо за нього треба заплатити високий податок. Але тільки таким чином ми можемо регулювати екологічний податок, якого немає до сьогодні в Україні. Для того, щоб не запроваджувати ніякі додаткові податки, як в усіх європейських країнах, я наполягаю на тому, щоб коефіцієнт віку був присутній. Тому що 25-річні автомобілі не потрібно завозити в Україну, і не треба обговорювати варіант, що це автомобілі за 300 євро", - сказала голова податкового комітету, нардеп від БПП Ніна Южаніна під час обговорення документу. Онлайн-трансляцію вів телеканал "112 Україна".


Для збільшення натисніть на зображення. Фото: 112.Україна

Представники "АвтоЄвроСили" які уже третій день мітингували під стінами парламенту привітали рішення і назвали історичним.

Раніше повідомляли, що Верховна Рада значно зменшить розмір акцизного податку для ввезених в Україну автомобілів.

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13 07 2018 11:54
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