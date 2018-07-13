Рада схвалила закон про зменшення вартості розмитнення авто на єврономерах
Згідно зі змінами, пропонується нова формула розрахунку акцизного податку.
Так, за основу братиметься базова ставка у 50 євро для машин на бензиновому двигуні та 75 євро для машин на дизельному двигуні.
Для розрахунку акцизу, цю суму потрібно буде помножити на кількість років з року наступного після виробництва авта та на коефіцієнт об’єму двигуна (об’єм двигуна в кубічних сантиметрах, що ділиться на 1000).
Водночас, зі зниженням мит планують запровадити і жорсткіші покарання для порушників.
Порушення строків реєстрації для транзитних авто:
- понад 20 діб — 85 тис. грн (замість 8,5 тис.)
- понад місяць — 170 тис. грн
За порушення режиму тимчасового користування автівкою:
- понад 10 діб 85 тис. (замість 17 тис.)
- понад місяць — 170 тис. грн
"Коефіцієнт віку, який присутній у формулі, призводить до того, що більш старі автомобілі завозити невигідно, бо за нього треба заплатити високий податок. Але тільки таким чином ми можемо регулювати екологічний податок, якого немає до сьогодні в Україні. Для того, щоб не запроваджувати ніякі додаткові податки, як в усіх європейських країнах, я наполягаю на тому, щоб коефіцієнт віку був присутній. Тому що 25-річні автомобілі не потрібно завозити в Україну, і не треба обговорювати варіант, що це автомобілі за 300 євро", - сказала голова податкового комітету, нардеп від БПП Ніна Южаніна під час обговорення документу. Онлайн-трансляцію вів телеканал "112 Україна".
Для збільшення натисніть на зображення. Фото: 112.Україна
Представники "АвтоЄвроСили" які уже третій день мітингували під стінами парламенту привітали рішення і назвали історичним.
Раніше повідомляли, що Верховна Рада значно зменшить розмір акцизного податку для ввезених в Україну автомобілів.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Потужні зливи у Японії забрали життя більш ніж 20 людей, - ФОТО
- ФОТО Бенксі розмалював Париж новими графіті про мігрантів та расизм
- ФОТО Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"
- Військове спорядження від ветерана АТО: "Ми розробляємо речі, які підходять під український менталітет""Якщо запитати в українців, чи хочуть вони, щоб існував український бренд, всі однозначно будуть за. Чи готові купувати український бренд – це вже інше питання"
- Читай iPress HotNews у своєму месенджері. Актуальні новини та найцікавіші історії