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Рада має намір запровадити принципи маркування органічної продукції

Відповідний проект закону підтримав 251 народний депутат
Верховна Рада підтримала за основу законопроект № 5448-д про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції.
Рада має намір запровадити принципи маркування органічної продукції Фото: rg.ru

Законопроект містить загальні засади державного регулювання в галузі органічного виробництва та обігу органічної продукції, затверджує повноваження відповідальних центральних органів виконавчої влади. Також документ визначає систему прав та обов'язків учасників ринку органічної продукції, зокрема операторів ринку та органів сертифікації, передає "112 Україна".

Положення проекту закону регламентують вимоги до виробництва, маркування та обігу органічної продукції, встановлює основні засади сертифікації органічного виробництва з деталізацією за галузями. Передбачено механізм реєстрації органів сертифікації, операторів ринку та органічного насіння.

Крім того, законопроект визначає механізм держконтролю за діяльністю суб’єктів ринку органічної продукції та передбачає відповідальність за порушення у цій сфері.

Окремо встановлено вимоги до переліку речовин (інгредієнтів, компонентів), які дозволяється використовувати у процесі органічного виробництва та які дозволено до використання в гранично допустимих кількостях. Визначено процедуру, за якою їх може бути дозволено до використання.

Нагадаємо, у листопаді 2017 року Верховна Рада відправила на повторне перше читання законопроект № 5448 "Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції".

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19 04 2018 17:16
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