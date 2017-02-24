Рада має зламати кригу байдужості і ухвалити рішення про створення судового трибуналу, - Наливайченко

Парламент має зламати кригу байдужості та ухвалити рішення про створення судового трибуналу, який розслідуватиме злочини режиму Януковича зокрема щодо Майдану.

"Має бути ухвалене законодавство і має бути створений судовий трибунал- окрема судова палата у Верховному суді України, який розслідуватиме злочини режиму Януковича. І саме в цю судову установу мають бути передані усі докази та заарештовані особи", - наголосив в ефірі 112.ua лідер руху "Справедливість" Валентин Наливайченко.

"Правда полягає в тому, що фігуранти кримінального впровадження про державну зраду та про колаборацію з агресором, можуть уникнути покарання через відсутність трибуналу в Україні. Злочини такого масштабу не можуть розглядатися у районних судах. Вирок має ухвалювати спеціальна палата найвищого судового органу України", - зазначив лідер руху "Справедливість".

Нагадаємо, 23 лютого, Верховна Рада підтримала в першому читанні так званий законопроект про заочне засудження. В ньому йдеться про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу, що дозволять завершити розслідування і передати до суду справу екс-президента Віктора Януковича і його соратників.