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Рада має зламати кригу байдужості і ухвалити рішення про створення судового трибуналу, - Наливайченко

Він закликав народних депутатів "створити зміни в країні законодавством" - знайти для створення такого трибуналу більшість голосів
Парламент має зламати кригу байдужості та ухвалити рішення про створення судового трибуналу, який розслідуватиме злочини режиму Януковича зокрема щодо Майдану.
Рада має зламати кригу байдужості і ухвалити рішення про створення судового трибуналу, - Наливайченко Валентин Наливайченко. Фото: spravedlyvist.com.ua

"Має бути ухвалене законодавство і має бути створений судовий трибунал- окрема судова палата у Верховному суді України, який розслідуватиме злочини режиму Януковича. І саме в цю судову установу мають бути передані усі докази та заарештовані особи", - наголосив в ефірі 112.ua лідер руху "Справедливість" Валентин Наливайченко.

"Правда полягає в тому, що фігуранти кримінального впровадження про державну зраду та про колаборацію з агресором, можуть уникнути покарання через відсутність трибуналу в Україні. Злочини такого масштабу не можуть розглядатися у районних судах. Вирок має ухвалювати спеціальна палата  найвищого судового органу України", - зазначив лідер руху "Справедливість".

Нагадаємо,  23 лютого, Верховна Рада підтримала в першому читанні так званий законопроект про заочне засудження. В ньому йдеться про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу, що дозволять завершити розслідування і передати до суду справу екс-президента Віктора Януковича і його соратників.

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24 02 2017 08:57
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