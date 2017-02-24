Рада має зламати кригу байдужості і ухвалити рішення про створення судового трибуналу, - Наливайченко
"Має бути ухвалене законодавство і має бути створений судовий трибунал- окрема судова палата у Верховному суді України, який розслідуватиме злочини режиму Януковича. І саме в цю судову установу мають бути передані усі докази та заарештовані особи", - наголосив в ефірі 112.ua лідер руху "Справедливість" Валентин Наливайченко.
"Правда полягає в тому, що фігуранти кримінального впровадження про державну зраду та про колаборацію з агресором, можуть уникнути покарання через відсутність трибуналу в Україні. Злочини такого масштабу не можуть розглядатися у районних судах. Вирок має ухвалювати спеціальна палата найвищого судового органу України", - зазначив лідер руху "Справедливість".
Нагадаємо, 23 лютого, Верховна Рада підтримала в першому читанні так званий законопроект про заочне засудження. В ньому йдеться про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу, що дозволять завершити розслідування і передати до суду справу екс-президента Віктора Януковича і його соратників.
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