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Рада надала статус учасника бойових дій пораненим учасникам Революції гідності

Дана норма не стосується міліціонерів, спецпризначинців, військовослужбовців внутрішніх військ та представників ЗСУ
Верховна Рада 241 голосом ухвалила в цілому закон № 5697, яким прирівняла учасників Революції гідності до військовослужбовців, які воювали.
Рада надала статус учасника бойових дій пораненим учасникам Революції гідності Фото: ЕРА

У закон "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" внесли новий розділ про статус постраждалих учасників Революції гідності.

Йдеться про учасників Революції гідності, які отримали тяжкі, середньої тяжкості чи легкі поранення, які не призвели до інвалідності, якщо люди звернулися за медичною допомогою у період з 21 листопада 2013 року по 30 квітня 2014 року, - повідомляє "112.Україна".

Таким особам надали пільги та соціальні гарантії, передбачені для учасників бойових дій. Однак дана норма не обходить міліціонерів, спецпризначинців, військовослужбовців внутрішніх військ та представників ЗСУ, яких було поранено в ході Революції гідності.

Згаданим особам мають видати посвідчення "Постраждалий учасник Революції гідності".

Ухваливши документ, до інвалідів війни включили людей, які отримали поранення від вибухових речовин, боєприпасів і військового озброєння до 1 грудня 2014 року на території проведення АТО, а після - на лінії розмежування.

Дію закону "Про статус ветеранів війни" розповсюдили на родини осіб, яким посмертно присвоїли звання Герой України за мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові, виявлені під час Революції гідності.

Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.

Нагадаємо, що з початку проведення АТО статус учасника бойових дій в Україні отримали 174,5 тис. бійців.

 

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14 11 2017 13:58
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