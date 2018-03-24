Рада нацбезпеки США рекомендує Трампу вислати російських дипломатів
Трамп обмірковує подібне рішення і ще не визначився, скільки дипломатів залишать США.
"Якщо президент вирішить вислати дипломатів РФ, то це, ймовірно, відбудеться на початку наступного тижня", - повідомляє CNN з посиланням на інформовані джерела.
Крім цього вислати російських дипломатів готові близько 20 європейських країн, про це інформує видання The Times.
"Безпрецедентно скоординована "висилка російських дипломатів, за даними видання, почнеться в понеділок з того, що з Москви буде відкликано посла Євросоюзу в РФ Маркуса Едера. Після цього, як йдеться в статті, до узгодженої кампанії приєднаються Франція, Німеччина, Польща, Ірландія, Нідерланди, Естонія, Латвія, Литва, Болгарія, Чехія, Данія і ще до дев'яти інших країн.
Раніше лідери ЄС визнали, що РФ несе відповідальність за отруєння Скрипаля.
Нагадаємо, 20 берзня російські дипломати залишили посольство РФ у Лондоні.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- ФОТО У Німеччині тисячі курдів мітингують проти турецької агресії в Сирії, - ФОТО
- ФОТО Прихильники Саакашвілі будують барикади і розбирають бруківку, - ФОТО
- Позивний "Вітамінка": як дівчина-боєць з "Айдару" виготовляє найтепліші речі у світіСпочатку вона була на Майдані. Потім, із початком війни, опинилася на Сході
- Хто і як відреагував на заборону українським спортсменам виступати у Росії. ЕксклюзивСпорт поза політикою?