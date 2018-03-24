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Рада нацбезпеки США рекомендує Трампу вислати російських дипломатів

Ймовірно, це станеться наступного тижня
Рада з нацбезпеки США рекомендує президенту Дональду Трампу вислати з країни російських дипломатів у відповідь на отруєння колишнього шпигуна Сергія Скрипаля.
Рада нацбезпеки США рекомендує Трампу вислати російських дипломатів Фото: http://thehill.com

Трамп обмірковує подібне рішення і ще не визначився, скільки дипломатів залишать США.

"Якщо президент вирішить вислати дипломатів РФ, то це, ймовірно, відбудеться на початку наступного тижня", - повідомляє CNN з посиланням на інформовані джерела.

Крім цього вислати російських дипломатів готові близько 20 європейських країн, про це інформує видання The Times.

"Безпрецедентно скоординована "висилка російських дипломатів, за даними видання, почнеться в понеділок з того, що з Москви буде відкликано посла Євросоюзу в РФ Маркуса Едера. Після цього, як йдеться в статті, до узгодженої кампанії приєднаються Франція, Німеччина, Польща, Ірландія, Нідерланди, Естонія, Латвія, Литва, Болгарія, Чехія, Данія і ще до дев'яти інших країн.

Раніше лідери ЄС визнали, що РФ несе відповідальність за отруєння Скрипаля.

Нагадаємо, 20 берзня російські дипломати залишили посольство РФ у Лондоні.

 

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24 03 2018 12:10
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