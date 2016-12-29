Рада нацбезпеки ввела додаткові санкції проти фізичних і юридичних осіб Росії

Такі заходи прийняті у зв'язку з триваючою гібридної агресію РФ проти України"

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) України ввів додаткові санкції проти фізичних і юридичних осіб Російської Федерації.

"З-за триваючої гібридної агресії РФ проти України Рада національної безпеки і оборони України ввела додаткові санкції проти фізичних і юридичних осіб держави-агресора. Зокрема, застосовано санкції проти осіб, незаконно обраних в Державну думу Росії за результатами так званих виборів, проведених окупаційною владою на території Автономної Республіки Крим р. і Севастополя, членів так званих виборчих комісій, українських підприємств у Криму, які були незаконно перереєстровані по російському законодавству. Також введені санкції щодо російських посадових осіб правоохоронних органів і судів, причетних до незаконного змісту українських громадян у Росії", - повідомили в прес-службі Ради національної безпеки і оборони за підсумками засідання Ради в четвер.

Крім того, РНБО застосував санкції до колишніх керівників України, які оголошені в розшук і ховаються за кордоном і причетні до фінансування терористичної діяльності і гібридної агресії РФ проти України.

Також введені санкції проти підконтрольних Росії юридичних осіб, причетних до ведення Росією гібридної війни проти України в інформаційній сфері і кіберпросторі.

"Для забезпечення прозорості і синхронізації дії всі санкції, застосовані у відношенні фізичних і юридичних осіб, продовжено на 1 рік", - відзначили в прес-службі.

В РНБО додали: "Кібератаки проти інформаційних систем державних органів і об'єктів критичної інфраструктури України, координовані РФ, зумовили необхідність прийняття невідкладних заходів щодо якісного посилення системи кіберзахисту і кібербезпеки. Мова йде, зокрема, про вдосконалення законодавства, забезпечення стандартизації та уніфікації програмно-апаратних рішень для потреб держави, розвитку Національної захищеної телекомунікаційної мережі, захисту державних інформаційних ресурсів і зміцнення потенціалу органів сектору безпеки і оборони у кіберпросторі".

У Раді вважають, що "протидія гібридної агресії вимагає надійного захисту критичної інфраструктури, в першу чергу, від терористичних і диверсійних посягань". Для цього Рада національної безпеки і оборони України на виконання Стратегії національної безпеки України доручив Кабінету Міністрів спільно зі Службою Безпеки України вжити невідкладних заходів щодо вдосконалення відповідної системи, передбачивши її належне законодавче, організаційне та ресурсне забезпечення.

Також Рада національної безпеки і оборони України підтримав розроблений Міністерством оборони України проект Державної програми розвитку Збройних Сил України на період до 2020 року і зміни у військово-адміністративного поділу території України.

Нагадаємо, розширені санкції США проти компаній із Росії й анексованого Криму 27 грудня оприлюднені офіційно і набувають чинності.

Раніше Європейська рада продовжила пакет економічних санкцій проти Росії до 31 липня 2017 року.