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Рада не обрала представника в комісію з аудиту НАБУ: з'явився альтернативний кандидат

БПП і НФ спробували протягнути свого кандидата в обхід комітету
Верховна Рада не змогла призначити свого представника до складу комісії зовнішнього контролю з проведення незалежної оцінки ефективності діяльності Національного антикорупційного бюро України (складається з трьох осіб - від Ради, Кабміну і Президента).
Рада не обрала представника в комісію з аудиту НАБУ: з Фото: zn.ua

У проекті постанови №5571, який підготував профільний комітет, було записано ім'я американця Роберта Сторча, інофрмує "LB.ua".

Сторч - заступник генерального інспектора Департаменту юстиції Сполучених Штатів Америки.

"Це людина, яка проводить аудит ФБР, Інтерполу й інших інституцій, що підконтрольні Мін'юсту США. У Роберта є досвід роботи в Україні, дуже добре орієнтується в ситуації", - представив голова антикорупційного комітету Єгор Соболєв.


Фото: соцмережі

Однак партії влади - "Блок Петра Порошенка" і "Народний фронт" - несподівано висунули альтернативного кандидата. Ним став британський слідчий Найджел Браун.

У профілі Брауна в соціальній мережі LinkedIn стверджується, що він один із лідерів у галузі корпоративних розслідувань. До 1992 року працював у Скотланд-Ярді, пізніше перейшов у бізнес. Тепер він є співзасновником компанії Barringtons з ще одним нишпоркою Тоні Імоссі, яка надає послуги корпоративним клієнтам.


Фото: соцмережі

Члени антикорупційного комітету заявили, що вперше дізналися про кандидатуру Брауна, не розглядали її, тому голосувати за неї не можна. Спікер Верховної Ради Андрій Парубій у відповідь заявив, що парламентські юристи думають інакше, і провів рейтингові голосування щодо обидвох кандидатур.

Сторча підтримали 76 осіб, Брауна - 205.

Однак знайти голосів для затвердження кандидатури Брауна не вдалося, і проект постанови повернули до комітету для доопрацювання.

Нагадаємо, що сьогодні Верховна Рада відхилила поправку про відновлення податкової міліції, яка була закладена в законопроекті №0940 (про оподаткування спадщини).

Однак Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект №5610, який надає слідству більше можливостей для заочного засудження Віктора Януковича і його оточення.
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23 02 2017 12:55
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