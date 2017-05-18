Рада не підтримала проект постанови щодо земельної реформи
За прийняття постанови про рекомендації парламентських слухань на тему: "Регулювання обороту земель сільськогосподарського призначення: пошук української моделі" проголосували лише 17 народних депутатів, - повідомляє LIGA.net.
Дана постанова передбачала доручити створення проекту концепції обороту земель сільськогосподарського призначення в Україні Міністерству аграрної політики і продовольства, Міністерству економічного розвитку, Міністерству фінансів, Міністерству юстиції, Державному агентству з питань геодезії, картографії та кадастру.
Як зазначено в пояснювальній записці, органи виконавчої влади повинні були б визначити, які саме ділянки зможуть бути виставлені на продаж після відкриття земельного ринку, правовий статус майбутніх покупців земель, їх громадянство.
Також необхідно сформувати список заборон і обмежень на придбання ділянок.
Нагадаємо, впровадження відкритого ринку землі - одна з вимог Міжнародного валютного фонду.
Прийняти відповідні зміни в законодавство український парламент повинен до 2018 року - терміну закінчення дії земельного мораторію.
Нагадаємо, що прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляє, що законопроект про ринок землі буде дозволяти її купівлю-продаж тільки фізичним особам з українським громадянством.
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