Рада не підтримала скасування мораторію на продаж землі

Верховна Рада відхилила проект постанови про скасування рішення щодо продовження заборони на відчуження сільськогосподарських земель.

За ухвалення відповідної постанови проголосував 81 народний депутат.

Проект постанови був спрямований на скасування рішення Верховної Ради від 20 грудня 2018 року про прийняття в першому читанні за основу та в цілому проекту Закону України "Про внесення змін до розділу Х "Перехідні положення" Земельного кодексу України щодо продовження заборони відчуження сільськогосподарських земель".

У пояснювальній записці до проекту постанови зазначається, що ухвалення рішення Верховної Ради від 20 грудня 2018 року відбулося із грубими порушеннями вимог закону "Про Регламент Верховної Ради України".