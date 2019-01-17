Рада не підтримала скасування мораторію на продаж землі
За ухвалення відповідної постанови проголосував 81 народний депутат.
Проект постанови був спрямований на скасування рішення Верховної Ради від 20 грудня 2018 року про прийняття в першому читанні за основу та в цілому проекту Закону України "Про внесення змін до розділу Х "Перехідні положення" Земельного кодексу України щодо продовження заборони відчуження сільськогосподарських земель".
У пояснювальній записці до проекту постанови зазначається, що ухвалення рішення Верховної Ради від 20 грудня 2018 року відбулося із грубими порушеннями вимог закону "Про Регламент Верховної Ради України".
Раніше, Верховна Рада України ухвалила закон, яким продовжується заборона на відчуження земель сільськогосподарського призначення до 2020 року.
Нагадаємо, Європейський суд з прав людини визнав мораторій на продаж сільськогосподарських земель в Україні порушенням прав людини.
Директор Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови Сату Кахконен заявила, що мораторій на продаж сільськогосподарських земель завдає українській економіці збитків на мільярди доларів.
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