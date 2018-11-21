Рада не підтримала скасування нового закону про розмитнення авто на єврономерах

А також жорсткіше покарання за порушення умов розмитнення

Верховна рада України не підтримала постанову про скасування законів, які запроваджують нову формулу розмитнення автомобілів.

Відповідні рішення набрали лише 33 та 39 голосів депутатів при 226 необхідних, інформує Hromadske.

Нагадаємо, в Києві під Верховною Радою України сьогодні влаштували мітинг власників автомобілів з європейською реєстрацією.

Активісти руху "Авто Євро Сила" та інші громадяни України, які взяли участь у проведенні всеукраїнської акції громадської непокори, перекрили чи частково перекрили автомобільні шляхи у 56 населених пунктах та у всіх обласних центрах України.

Також, власники автівок на єропейських номерах зранку 21 листопада ще частково блокують дороги у п'яти областях України.