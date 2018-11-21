Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Рада не підтримала скасування нового закону про розмитнення авто на єврономерах

А також жорсткіше покарання за порушення умов розмитнення
Верховна рада України не підтримала постанову про скасування законів, які запроваджують нову формулу розмитнення автомобілів.
Рада не підтримала скасування нового закону про розмитнення авто на єврономерах

Відповідні рішення набрали лише 33 та 39 голосів депутатів при 226 необхідних, інформує Hromadske.

Нагадаємо, в Києві під Верховною Радою України сьогодні влаштували мітинг власників автомобілів з європейською реєстрацією.

Активісти руху "Авто Євро Сила" та інші громадяни України, які взяли участь у проведенні всеукраїнської акції громадської непокори, перекрили чи частково перекрили автомобільні шляхи у 56 населених пунктах та у всіх обласних центрах України.

Також, власники автівок на єропейських номерах зранку 21 листопада ще частково блокують дороги у п'яти областях України.

 
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 11 2018 13:49
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Оренда квартири за $17 000/місяць, Бентлі і Мальдіви: незадекларовані витрати депутата ПавелкаАндрій Павелко – голова бюджетного комітету та за сумісництвом голова Федерації Футболу України. Хоча офіційно він неодружений, після скандальної публікації фото, на якому дитина в салоні елітного авто бавиться з Кубком ліги Чемпіонів, у публічному просторі з'явилась інформація, що дівчинка - падчерка Павелка, а її мати - Катерина Чаус - цивільна дружина народного депутата
  • Політична естрадаСпіваки-політики, зірки-агітатори - не новина для українців. Ледь не вся сучасна естрада України відстоювала інтереси політиків. Свого часу народними обранцями були Ніна Матвієнко, Святослав Вакарчук, Михайло Поплавський, Руслана, Таісія Повалій, Оксана Білозір
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Політична естрада

Політична естрада

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.