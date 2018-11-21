ПОЛІТИКА НОВИНИВерховна рада України не підтримала постанову про скасування законів, які запроваджують нову формулу розмитнення автомобілів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Рада не підтримала скасування нового закону про розмитнення авто на єврономерах
А також жорсткіше покарання за порушення умов розмитнення
Відповідні рішення набрали лише 33 та 39 голосів депутатів при 226 необхідних, інформує Hromadske.
Нагадаємо, в Києві під Верховною Радою України сьогодні влаштували мітинг власників автомобілів з європейською реєстрацією.
Активісти руху "Авто Євро Сила" та інші громадяни України, які взяли участь у проведенні всеукраїнської акції громадської непокори, перекрили чи частково перекрили автомобільні шляхи у 56 населених пунктах та у всіх обласних центрах України.
Також, власники автівок на єропейських номерах зранку 21 листопада ще частково блокують дороги у п'яти областях України.
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21 11 2018 13:49 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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