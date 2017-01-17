Нардепи провалили голосування за підняття своїх зарплат

Верховна Рада відхилила проект постанови про фінансове забезпечення діяльності Верховної Ради України.

Найбільш спірним виявилося питання підвищення зарплат народним депутатам, проте і без відповідних статей депутати не прийняли документ.

Ось які цифри були прописані у відхиленому проекті постанови. Про це повідомляє "112 Україна"

На зарплати нардепам із преміями в кошторисі ВРУ виділено 384 млн. 294 тис. грн, а апарату - 364 млн 892 тис грн. На відрядження нардепів запланували 13 млн 918 тис грн.

Загалом сума складає 1 млрд 128 млн 399 тис грн, вона включає видатки на нардепів, апарат ВРУ, автобаза, висвітлення діяльності Верховної Ради за допомогою офіційних засобів масової інформації, зокрема газети “Голос України”.

Згідно додатку до постанови, у 2017 році із розрахунку на одного нардепа розраховані витрати на житло, проїзд на території України, телефонні розмови і канцелярське приладдя. Так, на житло депутатові виділили майже 168 тис. грн. Друга за величиною сума - витрати на проїзд територією України. На одного депутата виділено більше 2 тис. грн на місяць і 28,5 тис. грн на рік.

Телефонні розмови нардепа протягом року могли б коштувати платникам податків 4 890 грн, відрядження у виборчі округи у 2017 році - 4 тис. грн, утримання приміщення у виборчих округах - 2 тис. грн на рік.

Менші суми передбачені на канцелярське приладдя - 750 грн, приміщення для проведення зборів виборців в округах - 670 грн.

Загалом це 208 тис. 720 грн на одного народного депутата на рік.

Окрім того, оклади голови ВР у документі становлять 30 880 грн, його першого заступника - 29 644 грн, заступника - 28 872 грн. Голова комітету Верховної Ради України, Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації, керівник депутатської фракції (депутатської групи) у Верховній Раді України міг отримувати 27 792 грн. Перший заступник, заступник голови комітету Верховної Ради України, Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації, секретар комітету Верховної Ради України, Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації, заступник керівника депутатської фракції (депутатської групи) у Верховній Раді України міг розраховувати на оклад 26 248 грн. Оклад голови підкомітету комітету Верховної Ради України міг становити 25 476 грн, а члена комітету ВРУ - 25 тис грн.

Нагадаємо, що в понеділок голова Верховної ради Андрій Парубій на засіданні Погоджувальної ради керівників депутатських фракцій і парламентських комітетів заявив, що депутати і апарат парламенту можуть лишитися без зарплати.