Рада не проголосувала за виборчу реформу

Верховна Рада відклала виборчу реформу на наступне пленарне засідання.

Депутати на вечірньому засіданні розглянули три законопроекти, які передбачають скасування мажоритарки і перехід на пропорційну систему, після чого спробували ухвалити їх в першому читанні. Законопроект №1068 (Юрій Мірошниченко) підтримали 46 депутатів, №1068-1 (Юлія Тимошенко та інші) - 91, №1068-2 (Василь Чумак та інші) - 169.

Після цього законопроект №1068-2 визначили як пріоритетний і спробували відправити на доопрацювання, але на нього не вистачило голосів.

Тому спікер Андрій Парубій сказав, що депутати перейдуть до розгляду проектів Виборчого кодексу на наступному пленарному засіданні, і закрив роботу.

Законопроект №1068-2, який намагалися ухвалити, передбачає, що вибори депутатів здійснюються за пропорційною системою з відкритими списками. У розподілі мандатів беруть участь списки кандидатів, які набрали не менш як 3% голосів виборців у загальнодержавному виборчому окрузі.

Партія висуває кандидатів з числа осіб у вигляді єдиного списку в загальнодержавному окрузі, з якого формуються регіональні списки в кожному з виборчих округів. Він повинен включати не менше п'яти осіб. У бюлетені виборець повинен вказати порядковий номер партії, яку він підтримує, і може (але не зобов'язаний) вказати порядковий номер кандидата з регіонального списку, якого він хоче бачити в парламенті.

Тобто партія отримує кількість мандатів, яка відповідає результату на загальнодержавному окрузі, але хто саме їх отримає - заздалегідь не визначено. Очікується, що таким чином місця в парламенті отримають найбільш рейтингові кандидати.

Виборчих округів буде 27 - два в Києві, два у Дніпропетровській області та по одному на інші області. Крим і Севастополь включені в Південний округ разом з Херсонською областю.

Нагадаємо, що 17 жовтня під будівлею Верховної Ради розпочалась акція "Всеукраїнський збір" за "велику політичну реформу". Під будівлею Ради перебували близько 200 учасників акції з вимогою "великої політичної реформи".

Відзначимо, що 18 жовтня біля наметового містечка учасників акції протесту під Верховною Радою стались сутички протестувальників із поліцією.

Правоохоронці застосували сльозогінний газ. Згодом стало відомо, що нові сутички під парламентом виникли внаслідок відмови мітингувальників повернути захоплені вчора щити.