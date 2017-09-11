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Рада не відкликала депутатський законопроект про Антикорупційний суд

Після цього спікер закрив ранкове засідання сесії
Депутати Верховної ради з двох спроб не змогли відкликати законопроект про Антикорупційний суд №6011, внесений групою депутатів.
Рада не відкликала депутатський законопроект про Антикорупційний суд Андрій Парубій. Фото: zn.ua / Артюшенко

Ставлячи на голосування питання про відкликання, спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що відкликання цього проекту є зобов’язанням нардепів перед Венеційською комісією.

"Ставлю пропозицію про відкликання проекту закону 6011 з порядку денного, прошу підтримати", - сказав Парубій.
Це рішення підтримали 192 народних депутатів.

"Не всі зорієнтувались. Прошу зайти в зал, колеги. Займіть робочі місця. Це формальне рішення – одна секунда. Прошу всіх підтримати. Мені всі голови фракцій підтвердили підтримку цього рішення", - закликав Парубій.

З другої спроби за відкликання проголосували 196 нардепів. 

"Не всі зорієнтувались. Ні, колеги, я прошу ще раз. Я поставлю… Добре, я поставлю ще після обіду", - сказав Парубій.
Він закликав депутатів провести з цього приводу консультації і проголосувати за відкликання після обіду. 

Після цього спікер закрив ранкове засідання сесії.

Раніше Парубій пояснював, що відкликати з порядку денного закон про Антикорупційний суд необхідно для того, "щоб розчистити шлях для внесення нового законопроекту".

Нагадаємо, 19 жовтня народні депутати-автори законопроекту про Антикорупційний суд (№6011), зареєстрованого в лютому 2017 року, відкликали свій проект з парламенту.

Автор іншого законопроекту (№6529), який передбачає спеціалізацію суддів з розгляду корупційних справ, народний депутат з фракції "Блок Петра Порошенко" Сергій Алексєєв також заявив про те, що відкликав свою законодавчу ініціативу: "Я написав лист (спікеру парламента, – ред.) Андрію Парубію, в якому прошу відкликати мій законопроект. Це потрібно для того, щоб розчистити поле для внесення і розгляду нового документа, який має намір внести президент".

Президент України Петро Порошенко 11 жовтня заявив, що у Верховній Раді є необхідна для прийняття проекту закону про створення Антикорупційного суду кількість депутатів, і відразу після надходження до нього підготовленого законопроекту він готовий внести його до парламенту як невідкладний до розгляду.

 

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