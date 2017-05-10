Рада оголосила перерву, в президії бійка, - ВІДЕО

Спікер парламенту Андрій Парубій оголосив переву у засіданні ВР у зв'язку із бійкою в президії.

Під час виступу лідера фракції "Народного фронту" Максима Бурбака депутати опозиційних фракцій "Самопоміч", "Батьківщина", позафракційні депутати спробували зайняти президію.

Перший віце-спікер Ірина Геращенко спробувала продовжити засідання, заявивши, що в Мінську вона веде переговори з бойовиками, тому "Самопоміч" її точно не злякає.

"На місце сядьте!", - зажадала Геращенко.

Спікер Андрій Парубій оголосив переву в роботі парламенту.

"Зупиніться! Я прошу голів фракцій пройти у мій кабінет", – сказав він.

Нагадаємо, що президентський законопроект про реінтеграцію Донбасу зареєстрували у Верховній Раді 4 жовтня. Закон визнає підконтрольні "ДНР" і "ЛНР" території окупованими, закріплює прірорітетность Мінських домовленостей і перейменовує АТО, схвалення комітету отримав.

Відразу після цього з'явився і альтернативний законопроект, який ініціювала група депутатів на чолі з віце-спікером Оксаною Сироїд і іншими представниками парламентської фракції "Самопомочі".

Сьогодні вранці комітет з нацбезпеки розглянув обидва документи і рекомендував парламенту підтримати президентський варіант за основу.

Україна прийняла закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей восени 2014 року, але внесла в нього зміни навесні 2015 року, які так не дозволили йому почати діяти, - законом передбачено, що положення про особливий статус вступлять в силу після проведення в ОРДЛО демократичних виборів. При цьому термін дії закону обмежений трьома роками.

На площі перед Верховною Радою зібралися близько сотні активістів з прапорами "Свободи" та "Національного корпусу".

Охорону Верховної Ради посилено додатковими силами Нацгвардії та поліції.

