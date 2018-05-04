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Високомобільні десантні війська ЗСУ перейменовано на Десантно-штурмові війська

Нова назва точніше відображає специфіку, суть і бойову тактику стандартів НАТО
Верховна Рада перейменувала Високомобільні десантні війська ЗСУ на Десантно-штурмові війська ЗСУ.
Високомобільні десантні війська ЗСУ перейменовано на Десантно-штурмові війська Фото: hromadske.tv

За законопроект "Про внесення змін до деяких законів України з питань оборони "Про десантно-штурмові війська" в цілому проголосували 236 нардепів, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Відповідні зміни депутати внесли до законів "Про оборону України", "Про Збройні сили України" і "Про правовий режим воєнного стану".

Як наголошується в пояснювальній записці до законопроекту, перейменування роду військ ЗС України обумовлено окупацією ЗСУ РФ частини території України, "що спричинило негативне ставлення особового складу та ветеранів-десантників до назви ВДВ (Високомобільні десантні війська) одночасно з ПДВ (повітряно-десантні війська) країни-агресора".

"Назва "Десантно-штурмові війська" точніше відображає специфіку, суть, принципи бойового застосування підрозділів, що відповідає стандартам держав-членів НАТО", - наголосив перший заступник міністра оборони Іван Руснак, представляючи законопроект.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів внесе у Верховну Раду законопроект №7549, яким пропонується змінити військове привітання з "Здоров'я бажаю" на "Слава Україну! - Героям слави!".

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05 04 2018 19:57
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