Рада перейменувала Мукачеве
За відповідну постанову №5188 проголосували 234 народні депутати.
Нардеп від "НФ" Микола Федорук, що представляв відповідну постанову розповів, що зміни відбуваються не в рамках закону про декомунізацію.
В пояснювальній записці до постанови вказується, що "перейменування міста Мукачеве ініційоване його жителями у зв’язку з необхідністю виправлення помилки, яка мала місце при присвоєнні назви місту після приєднання території нинішньої Закарпатської області до складу Української РСР".
Зазначається, що з 1947 року почала вживатися назва "Мукачеве", яка використовується в офіційному обліку й до сьогодні.
"Разом з тим, у паспорті громадянина України та інших офіційних документах, а також у повсякденному вжитку мешканців міста переважно застосовується назва "Мукачево", - сказано у записці.
Отже, місто "Мукачеве" стало містом "Мукачево", як його називають місцеві жителі.
Нагадаємо, в 2006 році аналогічний процес пройшло місто Яремче в Івано-Франківській області, яке змінило останню букву з "а" на "е".
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