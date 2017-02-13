Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Рада підтримає введення воєнного стану, якщо його ініцює Президент, - Парубій

Парубій заявив про готовність парламенту підтримати рішення
Якщо Президент України і РНБО ініціюють запровадження воєнного стану, парламент ухвалить відповідне рішення.
Рада підтримає введення воєнного стану, якщо його ініцює Президент, - Парубій Андрій Парубій. Фото: zn.ua / Артюшенко

Таке переконання висловив Голова Верховної Ради Андрій Парубій на брифінгу під час перебування на Львівщині.

"У разі масованої атаки і наступу - а по Авдіївці ми бачимо, що такий наступ можливий - доведеться приймати рішення. Рішення має бути готове, але це рішення - виключно в компетенції Президента України, Ради національної безпеки і оборони. Коли воно буде ними ініційоване, я думаю, що Верховна Рада це рішення підтримає", - сказав Парубій.

Водночас він зазначив: воєнний стан, у разі його запровадження, має бути оголошений на території всієї країни, а не лише на Донбасі. 

"Це складне рішення, яке змінює систему управління всієї системи влади в Україні. Дуже комплексне рішення", - підкреслив спікер. 

Нагадаємо, Володимир Гройсман повідомив, що питання про введення воєнного стану весь час обговорюється владою України, а при необхідності його запровадять дуже швидко.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 02 2017 15:07
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Підпільний бізнес в "Укрзалізниці": як закон карає провідників та пасажирів за корупційну схему

Підпільний бізнес в "Укрзалізниці": як закон карає провідників та пасажирів за корупційну схему

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat