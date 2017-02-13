Рада підтримає введення воєнного стану, якщо його ініцює Президент, - Парубій
Таке переконання висловив Голова Верховної Ради Андрій Парубій на брифінгу під час перебування на Львівщині.
"У разі масованої атаки і наступу - а по Авдіївці ми бачимо, що такий наступ можливий - доведеться приймати рішення. Рішення має бути готове, але це рішення - виключно в компетенції Президента України, Ради національної безпеки і оборони. Коли воно буде ними ініційоване, я думаю, що Верховна Рада це рішення підтримає", - сказав Парубій.
Водночас він зазначив: воєнний стан, у разі його запровадження, має бути оголошений на території всієї країни, а не лише на Донбасі.
"Це складне рішення, яке змінює систему управління всієї системи влади в Україні. Дуже комплексне рішення", - підкреслив спікер.
Нагадаємо, Володимир Гройсман повідомив, що питання про введення воєнного стану весь час обговорюється владою України, а при необхідності його запровадять дуже швидко.
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