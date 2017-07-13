Рада підтримала пенсійну реформу у першому читанні

Верховна Рада підтримала у першому читанні проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій".

За законопроект № 6614 проголосували 282 народні депутати.

Як йдеться у пояснювальній записці, проектом закону пропонується створити систему пенсійного страхування шляхом звільнення солідарної системи від невластивих для неї видатків; відновити диференціацію розмірів пенсій залежно від заробітку; замінити механізм відшкодування пільгових пенсій на сплату єдиного внеску; переглянути умови призначення пенсій за віком на пільгових умовах та за вислугу років.

Профільний комітет Верховної Ради рекомендує прийняти за основу законопроект №6614, яким запропоновано передбачити підвищення необхідного страхового стажу для виходу на пенсію до 25 років у 2018 році і до 35 років щорічно до 2028 року.

Нагадаємо, що посли країн США, Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Японії і Канади, закликали Верховну Раду України прийняти пенсійну реформу до 15 липня.

Відзначимо, що п’ятий транш фінансової допомоги від МВФ розміром 1,9 мільярдів доларів буде виділений Україні не раніше осені цього року. Причиною затримки у виділенні кредиту є те, що Верховна Рада не підтримала пенсійну та земельну реформи до початку літніх канікул.

4 червня Міжнародний валютний фонд та Світовий банк висловили свою підтримку урядовому законопроекту щодо реформування пенсійної системи, який розробили у Мінсоцполітики.

Відзначимо, що Україна зобов'язалася перед МВФ провести пенсійну реформу, водночас терміном прийняття відповідного законопроекту в меморандумі з фондом зазначено кінець квітня. Пенсійна реформа повинна набути чинності з 1 січня 2018 року.