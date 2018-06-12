Рада підтримала припинення "дружби" з Росією

Верховна Рада ухвалила проект закону про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство з Росією з 1 квітня 2019 року.

За відповідне рішення проголосували 277 депутатів, передає "Українська правда".

Законопроект, внесений президентом Петром Порошенком, передбачає припинення договору з 1 квітня 2019 року, після завершення 10-річного терміну з дня його останнього продовження.

"Припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією з огляду на його триваюче істотне порушення з боку РФ.... дозволить належним чином та ефективно захистити національні інтереси України у міжнародних відносинах", – йдеться у пояснювальній записці.

Довідка:

Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і РФ підписали 31 травня 1997 року строком на 10 років і з автоматичним продовженням на наступні десятирічні періоди за відсутності заперечень сторін. У ньому закріплено принцип стратегічного партнерства, визнання непорушності наявних кордонів, поваги територіальної цілісності та взаємної зобов'язання не використовувати свою територію на шкоду безпеці одне одного.

Термін відліку першого десятирічного періоду починався з дати набуття договором чинності (з 1 квітня 1999 року) і спливав 1 квітня 2009 року. Тоді жодна зі сторін не побажала припинити дію договору до 1 жовтня 2008 року, тому його дія автоматично продовжилася на наступний десятирічний період.

Згідно зі ст. 40 договору, його дія автоматично продовжується на наступні десятирічні періоди, якщо жодна зі сторін не заявить іншій стороні про своє бажання припинити його дію шляхом письмового повідомлення не менше ніж за шість місяців до закінчення чергового десятирічного періоду.

У 2014 році Росія порушила договір, окупувавши Крим і частину Донецької та Луганської областей.