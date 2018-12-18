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Рада підвищила іменні стипендії до 2130 і 2710 грн

Проект постанови підтримали 233 депутати
Верховна Рада України підтримала підвищення іменних стипендій парламенту для студентів вищих навчальних закладів 2019 року.
Рада підвищила іменні стипендії до 2130 і 2710 грн Фото: з вільних джерел

Іменні стипендії парламенту встановлюються на рівні 2130-2720 гривень на місяць, інформує LB.ua.

Згідно з постановою, встановлюються такі розміри іменних стипендій парламенту:

  • для студентів технікумів, коледжів, училищ (вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації), які навчаються за освітнім ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем) "молодший спеціаліст" або "бакалавр" - 2130 гривень на місяць;
  • для студентів університетів, академій, інститутів, консерваторій (вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації), наукових установ, які навчаються за освітнім ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем) "бакалавр", "спеціаліст" або "магістр" - 2720 гривень на місяць.

На початку жовтня депутати провалили підвищення іменних стипендій парламенту, відповідний проект постанови підтримали лише 125 нардепів при 226 мінімально необхідних.      

Нагадаємо, Кабінет Міністрів вирішив підвищити стипендії студентам ВНЗ на 18% із листопада 2017 року.

 

 

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18 12 2018 16:38
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