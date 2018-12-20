Рада планує дозволити Міноборони купувати зброю за кордоном напряму

За відповідне рішення проголосували 234 народних депутати за мінімально необхідних 226, повідомляє "Укрінформ".

Законопроект передбачає внесення змін до законодавства з метою надання повноважень Міністерству оборони отримувати напряму оборонну продукцію без залучення посередництва компаній спецекспортерів "Укроборонпрому".

Автор законопроекту, народний депутат фракції "Блок Петра Порошенка", секретар Комітету з питань національної безпеки і оборони Іван Вінник, представляючи документ, нагадав, що в бюджеті США на 2019 рік передбачено 250 мільйонів доларів для підтримки України.

Як зазначив Вінник, умовою для реалізації цих видатків є повноваження Міністерства оборони отримувати напряму таку продукцію без посередництва "Укроборонпрому".

"Ми отримали лист однозначного змісту від посольства Сполучених Штатів Америки, де вони пропонують Верховній Раді якнайшвидше ухвалити відповідні зміни до законодавства для того, щоб дозволити Міністерству оборони, міністру оборони ставити свої підписи під відповідними зовнішньоекономічними контрактами і отримувати напряму таку продукцію", - підкреслив Вінник.

Вінник розраховує, що на початку наступного року Рада ухвалить законопроект у другому читанні та в цілому.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект, який передбачає введення штрафів за камуфляж.