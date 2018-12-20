Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Рада планує дозволити Міноборони купувати зброю за кордоном напряму

За відповідне рішення проголосували 234 народних депутати
Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення закупівлі продукції, робіт і послуг оборонного призначення за імпортом" (№ 9122).
Рада планує дозволити Міноборони купувати зброю за кордоном напряму Фото: facebook.com/Степан-Полторак

За відповідне рішення проголосували 234 народних депутати за мінімально необхідних 226, повідомляє "Укрінформ".

Законопроект передбачає внесення змін до законодавства з метою надання повноважень Міністерству оборони отримувати напряму оборонну продукцію без залучення посередництва компаній спецекспортерів "Укроборонпрому".

Автор законопроекту, народний депутат фракції "Блок Петра Порошенка", секретар Комітету з питань національної безпеки і оборони Іван Вінник, представляючи документ, нагадав, що в бюджеті США на 2019 рік передбачено 250 мільйонів доларів для підтримки України.

Як зазначив Вінник, умовою для реалізації цих видатків є повноваження Міністерства оборони отримувати напряму таку продукцію без посередництва "Укроборонпрому".

"Ми отримали лист однозначного змісту від посольства Сполучених Штатів Америки, де вони пропонують Верховній Раді якнайшвидше ухвалити відповідні зміни до законодавства для того, щоб дозволити Міністерству оборони, міністру оборони ставити свої підписи під відповідними зовнішньоекономічними контрактами і отримувати напряму таку продукцію", - підкреслив Вінник.

Вінник розраховує, що на початку наступного року Рада ухвалить законопроект у другому читанні та в цілому.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект, який передбачає введення штрафів за камуфляж.

 

 

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 12 2018 18:48
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Отруєні насильством суспільства

Отруєні насильством суспільства

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.