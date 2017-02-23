Рада планує збільшити штрафи за незаконний перетин кордону і лінії розмежування в зоні АТО
Документ передбачає збільшення штрафів за опір правоохоронцям і прикордонникам. Про це інформує "112 Україна".
Зокрема, "злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника ДПСУ під час виконання ним службових обов'язків" наразі згідно законодавству тягне штраф 85-170 гривень, його планують збільшити до 850-1700 грн.
Якщо те саме робить група чи особа повторно протягом року, порушники нині мають сплатити 170-340 грн, а документ передбачає штрафи від 1700 до 5100 грн. Такі ж штрафи можуть очікувати іноземців, які порушили правила перебування на території країни чи прострочили документи, які дозволяють перебувати у державі.
Окрім того, законопроект збільшує штрафи за незаконний перетин кордону України - зокрема, із підробленими документами - до 3400-8500 грн. А якщо людина потрапила до зони АТО поза пунктами в'їзду-виїзду - штраф може становити від 510 до 1190 грн в залежності від обставин.
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