Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Рада планує збільшити штрафи за незаконний перетин кордону і лінії розмежування в зоні АТО

У першому читанні ухвалили відповідний законопроект 235 голосами
Верховна Рада України планує збільшити штрафи за порушення на державному кордоні та лінії розмежування із окупованими територіями. Законопроект №5442 у першому читанні підтримали 235 нардепів.
Рада планує збільшити штрафи за незаконний перетин кордону і лінії розмежування в зоні АТО Фото: dailylviv.com

Документ передбачає збільшення штрафів за опір правоохоронцям і прикордонникам. Про це інформує "112 Україна".

Зокрема, "злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника ДПСУ під час виконання ним службових обов'язків" наразі згідно законодавству тягне штраф 85-170 гривень, його планують збільшити до 850-1700 грн.

Якщо те саме робить група чи особа повторно протягом року, порушники нині мають сплатити 170-340 грн, а документ передбачає штрафи від 1700 до 5100 грн. Такі ж штрафи можуть очікувати іноземців, які порушили правила перебування на території країни чи прострочили документи, які дозволяють перебувати у державі.

Окрім того, законопроект збільшує штрафи за незаконний перетин кордону України - зокрема, із підробленими документами - до 3400-8500 грн. А якщо людина потрапила до зони АТО поза пунктами в'їзду-виїзду - штраф може становити від 510 до 1190 грн в залежності від обставин.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 02 2017 20:22
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Україна має всі підстави не лише вижити, а й стати регіональним лідером, - Турчинов

Україна має всі підстави не лише вижити, а й стати регіональним лідером, - Турчинов

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.