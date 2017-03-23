Рада погодила договір з Угорщиною про кредит на дороги
Призначення кредиту - фінансування інвестиційних проектів розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури на українсько-угорському державному кордоні та інших проектів, погоджених сторонами. Про це повідомляє прес-служба Мінінфраструктури.
Рамковим договором визначаються такі умови залучення Україною кредиту для фінансування проектів:
- загальний розмір кредитних коштів - до 50 млн євро;
- термін кредитування - 18,5 років;
- відстрочка платежу за кредитом та процентами за користування - 1,5 року;
- відсотки за користування кредитом - 0%;
Також у Мінінфраструктури виділили пріоритетні проекти, що фінансуватимуться в рамках цього договору:
1.Будівництво об’їзної автомобільної дороги м. Берегове та селища Астей
2.Капітальний ремонт дороги Петрово - КПП Паладь
3.Поточний середній ремонт Дороги M24 (Мукачево - Берегово).
Нагадаємо, у 2017 році на кордоні України та Угорщини з'явиться новий КПП Велика Паладь – Надьгодош.
У грудні минулого року "Укравтодор" попередньо визначило напрямок нової дороги, яка з'єднає українську трасу М-06 / Е-50 Київ - Чоп і угорську трасу М-3 Будапешт - Ньредьхаза, через новий контрольно-пропускний пункт "Дийда".
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