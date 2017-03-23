Рада погодила договір з Угорщиною про кредит на дороги У Мінінфраструктури виділили пріоритетні проекти, що фінансуватимуться в рамках цього договору

Верховна Рада України ратифікувала Рамковий договір між урядом України та урядом Угорщини про надання кредиту на умовах взаємної допомоги для будівництва доріг.

Фото: news.if.ua

Призначення кредиту - фінансування інвестиційних проектів розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури на українсько-угорському державному кордоні та інших проектів, погоджених сторонами. Про це повідомляє прес-служба Мінінфраструктури. Рамковим договором визначаються такі умови залучення Україною кредиту для фінансування проектів: - загальний розмір кредитних коштів - до 50 млн євро; - термін кредитування - 18,5 років; - відстрочка платежу за кредитом та процентами за користування - 1,5 року; - відсотки за користування кредитом - 0%; Також у Мінінфраструктури виділили пріоритетні проекти, що фінансуватимуться в рамках цього договору: 1.Будівництво об’їзної автомобільної дороги м. Берегове та селища Астей 2.Капітальний ремонт дороги Петрово - КПП Паладь 3.Поточний середній ремонт Дороги M24 (Мукачево - Берегово). Нагадаємо, у 2017 році на кордоні України та Угорщини з'явиться новий КПП Велика Паладь – Надьгодош. У грудні минулого року "Укравтодор" попередньо визначило напрямок нової дороги, яка з'єднає українську трасу М-06 / Е-50 Київ - Чоп і угорську трасу М-3 Будапешт - Ньредьхаза, через новий контрольно-пропускний пункт "Дийда".

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