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Рада погодила договір з Угорщиною про кредит на дороги

У Мінінфраструктури виділили пріоритетні проекти, що фінансуватимуться в рамках цього договору
Верховна Рада України ратифікувала Рамковий договір між урядом України та урядом Угорщини про надання кредиту на умовах взаємної допомоги для будівництва доріг.
Рада погодила договір з Угорщиною про кредит на дороги Фото: news.if.ua

Призначення кредиту - фінансування інвестиційних проектів розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури на українсько-угорському державному кордоні та інших проектів, погоджених сторонами. Про це повідомляє прес-служба Мінінфраструктури.

Рамковим договором визначаються такі умови залучення Україною кредиту для фінансування проектів:

- загальний розмір кредитних коштів - до 50 млн євро;

- термін кредитування - 18,5 років;

- відстрочка платежу за кредитом та процентами за користування - 1,5 року;

- відсотки за користування кредитом - 0%;

Також у Мінінфраструктури виділили пріоритетні проекти, що фінансуватимуться в рамках цього договору:

1.Будівництво об’їзної автомобільної дороги м. Берегове та селища Астей

2.Капітальний ремонт дороги Петрово - КПП Паладь

3.Поточний середній ремонт Дороги M24 (Мукачево - Берегово).

Нагадаємо, у 2017 році на кордоні України та Угорщини з'явиться новий КПП Велика Паладь – Надьгодош.

У грудні минулого року "Укравтодор" попередньо визначило напрямок нової дороги, яка з'єднає українську трасу М-06 / Е-50 Київ - Чоп і угорську трасу М-3 Будапешт - Ньредьхаза, через новий контрольно-пропускний пункт "Дийда".

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