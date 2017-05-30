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Рада повинна заблокувати сепаратистські сайти "Л/ДНР", - Геращенко

Віце-спікер підкреслила, що після заяви Макрона французькі журналісти, громадські організації і генсек Ради Європи Турбйорн Янгланд "не заявили про наступ на свободу слова"
Віце-спікер Верховної ради, представник Києва в гуманітарній підгрупі по Україні Ірина Геращенко переконана, що парламент повинен заблокувати сайти ОРДЛО (окремих районів ДНР і ЛНР), які порушують законодавство України, "сіють міжнаціональну ворожнечу" і виступають проти територіальної цілісності і суверенітету країни.
Рада повинна заблокувати сепаратистські сайти "Л/ДНР", - Геращенко Фото: Reuters

Таким чином політик відреагувала на слова президента Франції Еммануеля Макрона на прес-конференції з президентом Росії Володимиром Путіним. Французький політик назвав російський телеканал RT і інформаційне агентство Sputnik "органами брехливої ​​пропаганди".

За її словами, Макрон назвав "російські пропагандистські канали тим, чим вони є насправді", і не пустив їх на брифінг, тому що "це не ЗМІ". Геращенко додала, що подібні заяви Макрона можуть стати "чудовим аргументом" для чиновників і структур з Європи, які, за її словами, роблять вигляд", що не розуміють причин та наслідків "гібридної війни та інформаційної складової мети війни Росії проти всього цивілізованого світу".

Віце-спікер підкреслила, що після заяви Макрона французькі журналісти, громадські організації і генсек Ради Європи Турбйорн Янгланд "не заявили про наступ на свободу слова".

Як повідомляв iPress.ua, посольство України у Чехії відреагувало на опубліковані газетою Mlada fronta Dnes статті журналіста Адама Гаєка, який незаконно потрапив до окупованих районів Донбасу і в своїх матеріалах прославляв бойовиків.

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30 05 2017 16:20
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