Рада повинна заблокувати сепаратистські сайти "Л/ДНР", - Геращенко
Таким чином політик відреагувала на слова президента Франції Еммануеля Макрона на прес-конференції з президентом Росії Володимиром Путіним. Французький політик назвав російський телеканал RT і інформаційне агентство Sputnik "органами брехливої пропаганди".
За її словами, Макрон назвав "російські пропагандистські канали тим, чим вони є насправді", і не пустив їх на брифінг, тому що "це не ЗМІ". Геращенко додала, що подібні заяви Макрона можуть стати "чудовим аргументом" для чиновників і структур з Європи, які, за її словами, роблять вигляд", що не розуміють причин та наслідків "гібридної війни та інформаційної складової мети війни Росії проти всього цивілізованого світу".
Віце-спікер підкреслила, що після заяви Макрона французькі журналісти, громадські організації і генсек Ради Європи Турбйорн Янгланд "не заявили про наступ на свободу слова".
Як повідомляв iPress.ua, посольство України у Чехії відреагувало на опубліковані газетою Mlada fronta Dnes статті журналіста Адама Гаєка, який незаконно потрапив до окупованих районів Донбасу і в своїх матеріалах прославляв бойовиків.
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