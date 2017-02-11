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Рада правосуддя дозволила арешт судді за передачу квартир "ДНР"

Нерухомість, яку залишили переселенці, переоформляли на терористів
Вища рада правосуддя дозволила арешт судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області Наталії Анісімової, яку підозрюють у підробці судових рішень для передачі членам "ДНР" квартир у Донецькій області.
Рада правосуддя дозволила арешт судді за передачу квартир "ДНР" Фото: з вільних джерел

У четвер ВРП задовольнила подання заступника генерального прокурора - головного військового прокурора Анатолія Матіоса про згоду на утримання під вартою судді Анісімової, - повідомляють на сайті ради.

Її підозрюють у сприянні діяльності терористичної організації, заволодінні чужим майном шляхом обману, підроблення офіційних документів за попередньою змовою групою осіб.

Нагадаємо, Анісімову затримала 31 жовтня Служба безпеки України..

Слідством встановлено, що учасники організованої групи, до складу якої входили суддя, члени "ДНР" та інші особи, протягом 2015-2016 років підробляли рішення Кіровського районного суду Донецька від імені колишніх суддів цього суду про нібито зміну у 2013-2014 роках власників квартир.

На замовлення ватажків бойовиків "ДНР" суддя незаконно переоформила право власності на майже 20 квартир, залишених вимушеними переселенцями.

На окупованій території Донецької області злочинній групі допомагав "заступник міністра внутрішніх справ ДНР".

Нагадаємо, у Торецьку Донецької області затримали бойовика, який працював медиком в лавах незаконних збройних формувань терористичної організації "ДНР".
 

 

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02 11 2017 16:18
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