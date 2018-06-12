Рада продовжила мандат міжнародної місії захисту розслідування катастрофи МН17

Верховна Рада ухвалила закон № 0204, яким продовжила до 1 серпня 2019 року строку дії угоди з Нідерландами про Міжнародну місію захисту розслідування. "За" проголосували 228 народних депутатів.

Онлайн-трансляцію пленарного засідання вів офіційний канал "Рада".

Закон передбачає продовження до 1 серпня 2019 року строку дії угоди про Міжнародну місію захисту розслідування від 28 липня 2014 року.

Закон про ратифікацію набере чинності з дня офіційної публікації.

У пояснювальній записці до документа зазначили, що схвалення законопроекту сприятиме подальшому залученню нідерландської сторони до розслідування причин авіаційної катастрофи рейсу МН17 авіакомпанії "Малайзійські авіалінії", яка сталася на території України 17 липня 2014 року.

Зазначимо, минулого разу Верховна Рада ратифікувала угоду про продовження мандата місії до 1 серпня 2018 року.

Як відомо, "Боїнг-777" авіакомпанії Malaysia Airlines, що прямував рейсом МН-17 Амстердам (Нідерланди) - Куала-Лумпур (Малайзія), було збито в небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року. На його борту перебувало 298 осіб, усі вони загинули.

Група JIT (Joint Investigation Team, JIT), до складу якої входять прокурори і представники інших правоохоронних органів України, Нідерландів, Бельгії, Австралії та Малайзії, а також представники Євроюсту, дійшла висновку, що авіалайнер рейсу МН17 було збито ракетою серії 9M38, яку було запущено із самохідної вогневої установки BUK-TELAR із сільськогосподарського поля в районі селища Першотравневе. Цей район на той момент перебував під контролем проросійських сепаратистів.

Влітку 2018 року уряд Нідерландів зняв із України будь-яку відповідальність за катастрофу MH17.

Міжнародна слідча група офіційно звинуватила російських військовослужбовців у катастрофі літака Malaysia Airlines, збитого у Донецькій області 17 липня 2014 року.

Міжнародна слідча група прийшла до висновку, що комплекс "Бук", з якого збили малайзійський "Боїнг" під Донецьком, належав російській 53-й зенітній ракетній бригаді ППО, що базується у Курську.