Рада продовжила пільговий період ввезення електомобілів
Відповідні зміни передбачені в законопроекті "бюджетного пакету" з податковими змінами (№9260), який напередодні підтримала Верховна Рада.
Документ передбачає, що до кінця 2022 року буде продовжена норма, яка звільняє ввезення в Україну транспортних засобів, оснащених лише електродвигунами, від сплати ПДВ та акцизу.
Як відомо, дія відповідної норми повинна була закінчитися 31 грудня 2018 року.
Нагадаємо, з 1 січня 2018 року було скасоване ПДВ та акцизний податок на ввезення на митну територію України транспортних засобів, оснащених електричними двигунами.
Нагадаємо, що 8 листопада Верховна Рада ухвалила законопроект з новою формулою акцизного податку для розмитнення автомобілів.
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