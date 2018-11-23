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Рада продовжила пільговий період ввезення електомобілів

До кінця 2022 року буде продовжена норма, яка звільняє ввезення в Україну транспортних засобів, оснащених лише електродвигунами, від сплати ПДВ та акцизу
На чотири буде продовжений пільговий режим ввезення електрокарів — без сплати ПДВ та акцизу.
Рада продовжила пільговий період ввезення електомобілів Фото: auto.mail.ru

Відповідні зміни передбачені в законопроекті "бюджетного пакету" з податковими змінами (№9260), який напередодні підтримала Верховна Рада.

Документ передбачає, що до кінця 2022 року буде продовжена норма, яка звільняє ввезення в Україну транспортних засобів, оснащених лише електродвигунами, від сплати ПДВ та акцизу.

Як відомо, дія відповідної норми повинна була закінчитися 31 грудня 2018 року.

Нагадаємо, з 1 січня 2018 року було скасоване ПДВ та акцизний податок на ввезення на митну територію України транспортних засобів, оснащених електричними двигунами. 

Нагадаємо, що 8 листопада Верховна Рада ухвалила законопроект з новою формулою акцизного податку для розмитнення автомобілів.

 

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23 11 2018 08:32
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