НОВИНИНародні депутати продовжили термін дії воєнного стану та загальної мобілізації до 19 лютого наступного року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію до 19 лютого
Фото:pressident.gov.ua
Про це повідомляє нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк.
Верховна Рада України продовжила воєнний стан і загальну мобілізацію на 90 днів, до 19 лютого 2023 року. Відповідні постанови №8189 і №8190 підтримали 294 та 297 депутатів.
Український парламент вже вчетверте голосує за продовження воєнного стану. Після 24 лютого аналогічні голосування відбулися 15 березня, 21 квітня і 15 серпня.
Раніше повідомлялось, що ЄС офіційно запустив тренувальну місію для українських військових.
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