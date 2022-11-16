Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію до 19 лютого

Народні депутати продовжили термін дії воєнного стану та загальної мобілізації до 19 лютого наступного року.

Про це повідомляє нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк.

Верховна Рада України продовжила воєнний стан і загальну мобілізацію на 90 днів, до 19 лютого 2023 року. Відповідні постанови №8189 і №8190 підтримали 294 та 297 депутатів.

Український парламент вже вчетверте голосує за продовження воєнного стану. Після 24 лютого аналогічні голосування відбулися 15 березня, 21 квітня і 15 серпня.

Раніше повідомлялось, що ЄС офіційно запустив тренувальну місію для українських військових.