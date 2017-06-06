Рада проголосувала за безкоштовне доставлення інвалідів у реабілітаційні центри
Законопроект передбачає, що інвалідів безкоштовно доставлятимуть до реабілітаційних установ і додому. Як саме це буде влаштовано, має визначити Мінсоцполітики, інформує "112 Україна".
Ініціатор цього законопроекту, голова комітету ВР у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю Олександр Третьяков зазначив, що у Мінсоцполітики знайшли додаткові кошти, комітет провів всі переговори з місцевою владою, де знаходяться ці вісім установ.
Зі свого боку, заступник міністра соціальної політики Наталія Федорович додала, що додаткові видатки не потрібні.
"Всі ті вісім реабілітаційних установ мають свої служби перевезення і мова йде про те, щоб вони мали право перевозити не лише по місту громадян того міста, де вони розташовані, але і тих, хто приїжджає з інших міст. Мова не йде про додаткові видатки", - сказала Федорвич.
Нагадаємо, що з 1 вересня 2017 року припиниться набір учнів до підготовчих та перших класів спеціальних шкіл, дітей навчатимуть в інклюзивних класах загальноосвітніх навчальних закладів.
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